Hamas a efectuat o execuție în masă pe străzile din Gaza, ca parte a unei serii de represalii sângeroase în urma retragerii forțelor israeliene din zonele urbane cheie.

Au apărut imagini care par să arate aproximativ opt bărbați îngenuncheați, legați la ochi, purtând semne de bătăi, împușcați mortal în fața unei mulțimi, conform Telegraph.

Grupul terorist palestinian, deși încă capabil să provoace victime Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), fusese în mare parte copleșit pe câmpul de luptă.

Dar, de la retragerea IDF din orașele din Gaza, în cadrul planului de pace Trump, Hamas și-a reafirmat rapid prezența și încearcă să restabilească controlul.

Aceasta a implicat vizarea "clanurilor", grupurile armate familiale nealiniate cu Hamas, care au câștigat putere în etapele ulterioare ale conflictului.

Scenele violente vor alimenta temerile că dezarmarea Hamas, următoarea fază cheie din planul lui Donald Trump, nu va fi simplă.

Președintele american s-a întors luni seară la Washington, după o vizită în Israel și Egipt, unde a declarat "pace în Țara Sfântă după 3.000 de ani" în cadrul unei ceremonii.

Deși armistițiul cu Israelul a fost respectat, permițând mult așteptata returnare a ultimilor ostatici în viață luni, s-au convenit foarte puține detalii despre a doua fază a planului.

Relațiile dintre Israel și Hamas rămân tensionate, în special în urma unei dispute privind returnarea rămășițelor ostaticilor decedați. Luni, Israel Katz, ministrul israelian al apărării, a acuzat Hamas că a încălcat acordul prin returnarea doar a patru dintre cele 28 de cadavre așteptate.

Eșecul de a localiza cadavrele rămase a provocat indignarea familiilor îndoliate.

