Cele trei cadavre neidentificate predate vineri seara Israelului de către Hamas, prin intermediul Crucii Roșii, nu aparțin ostaticilor răpiți la 7 octombrie 2023, a confirmat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Până în prezent, mișcarea islamistă palestiniană a restituit rămășițele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedați, în cadrul acordului de armistițiu negociat de Statele Unite.

Armata israeliană susţine că Hamas a predat trei cadavre care nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie - arhivă

Mişcarea islamistă palestiniană a restituit până în prezent rămăşiţele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedaţi pe care a acceptat să îi predea în cadrul unui acord de armistiţiu negociat de Statele Unite cu Israelul, transmite News.ro.

Printre cele 17 cadavre restituite se află cele ale a 15 israelieni, ale unui thailandez şi ale unui nepalez.

În conformitate cu termenii acordului de încetare a focului negociat sub egida Statelor Unite, pentru fiecare israelian eliberat, Israelul a predat 15 cadavre ale palestinienilor decedaţi în timpul războiului, adică un total de 225.

Articolul continuă după reclamă

După începerea încetării focului, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici supravieţuitori pe care îi mai deţinea şi a început procesul de restituire a cadavrelor ostaticilor decedaţi.

Întârzierile succesive în predarea cadavrelor ostaticilor au provocat furia guvernului israelian, care a acuzat Hamas că încalcă acordul de armistiţiu. Iar familiile ostaticilor au cerut măsuri mai severe pentru a obliga grupul palestinian să respecte acordul.

Zece cadavre ale ostaticilor din 7 octombrie ar fi încă în Gaza, precum şi cel al unui soldat mort în timpul unui război în 2014. Toate victimele sunt israelieni, cu excepţia unui tanzanian şi a unui thailandez.

În paralel, de două ori de la 10 octombrie, Israelul a efectuat bombardamente masive asupra Gazei, ca represalii pentru focurile de armă care au ucis trei dintre soldaţii săi. La 19 octombrie, bombardamentele israeliene au făcut cel puţin 45 de morţi, iar marţi 104, potrivit surselor palestiniene.

Hamas, care neagă că ar fi tras asupra soldaţilor israelieni, a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰