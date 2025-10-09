Atacurile ruseşti tot mai intense asupra infrastructurii de gaze din Ucraina, înainte de venirea iernii, vor avea un impact asupra pieţei energetice europene, deoarece Ucraina va importa mai mult combustibil de la vecinii săi vestici, scrie Reuters.

Reuters: Atacurile Rusiei asupra infrastructurii de gaze din Ucraina ar putea afecta întreaga Europă - Shutterstock

Orice creştere a preţurilor gazelor naturale în Europa ca urmare a achiziţiilor Ucrainei va fi totuşi atenuată de aprovizionarea abundentă cu gaze naturale lichefiate la nivel mondial. Rusia a intensificat atacurile asupra reţelei energetice şi a instalaţiilor de producţie de gaze naturale ale Ucrainei în ultimele zile, pe măsură ce războiul intră în a patra iarnă.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene

Vinerea trecută, Moscova a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze ucrainene de la începutul războiului, care, potrivit directorului general al companiei de stat de petrol şi gaze Naftogaz, a provocat daune critice instalaţiilor. În weekend au avut loc noi atacuri asupra infrastructurii civile de alimentare cu gaze. Ucraina a intensificat, de asemenea, atacurile cu drone asupra rafinăriilor şi instalaţiilor petroliere ruseşti în ultimele săptămâni.

Până în prezent, nu este clar în ce măsură atacurile au afectat producţia internă de gaze naturale a Ucrainei. O serie masivă de atacuri ruseşti asupra instalaţiilor energetice ucrainene în luna martie a redus producţia cu peste o treime, ceea ce înseamnă că ultimele atacuri ar putea avea un impact similar sau chiar mai mare.

Perturbarea survine într-un moment crucial pentru Ucraina, care se străduieşte să-şi umple instalaţiile de stocare înainte de venirea iernii, când cererea de gaze naturale pentru încălzire creşte vertiginos.

Ucraina operează cel mai mare depozit subteran de gaze din Europa

Ucraina operează cel mai mare depozit subteran de gaze din Europa, cu o capacitate de 31 de miliarde de metri cubi, deşi în prezent deţine aproximativ 13 miliarde de metri cubi, sau 42% din capacitate, potrivit Erisa Pasko, analist în domeniul gazelor la Energy Aspects. Cu toate acestea, cifra include aproximativ 4,7 miliarde de metri cubi de gaz din rezervele strategice, care sunt mai greu de exploatat, a adăugat ea.

Ucraina a exportat în mod tradiţional gaz către Europa, livrând combustibil rusesc în cadrul unui important contract de tranzit care a reprezentat aproximativ 5% din totalul importurilor Uniunii Europene în 2024 şi care a oferit Kievului venituri substanţiale. Acest flux a însemnat că reţeaua de stocare şi conducte de gaze a Ucrainei a fost iniţial ferită de atacurile ruseşti, dar totul s-a schimbat când acordul de tranzit a expirat la 1 ianuarie 2025.

Pe lângă producţia internă de gaze, care a atins aproximativ 19 miliarde de metri cubi anul trecut, Ucraina importă astăzi gaze prin interconectori din Ungaria, Polonia şi Slovacia. De asemenea, a început să utilizeze conducte prin Balcani pentru a importa volume mici de GNL livrate de Grecia şi Croaţia.

Dacă daunele actuale aduse producţiei Ucrainei sunt de o amploare similară cu cele din iarna trecută, Ucraina va trebui probabil să crească importurile de la vecinii occidentali între octombrie şi martie la 2,1-4,1 miliarde de metri cubi, de la o estimare anterioară de 1,5 miliarde de metri cubi, potrivit lui Pasko de la Energy Aspects.

„Nivelul de umplere a depozitelor este cu mult sub media istorică, iar Ucraina va lua probabil mai multe măsuri de precauţie în această iarnă, având în vedere atacurile continue asupra infrastructurii sale de gaze”, menţionează Pasko. Nivelurile de umplere ale depozitelor de gaze din Europa sunt mai scăzute decât în ultimii trei ani.

Presiunea UE

Creşterea cererii din Ucraina va spori, prin urmare, presiunea asupra pieţei europene a gazelor, care a suferit ea însăşi o transformare dramatică în urma invaziei Moscovei din 2022 în Ucraina.

Exporturile de gaze ruseşti către Europa au scăzut de la peste 150 miliarde de metri cubi în 2021, sau 45% din totalul importurilor, la 52 miliarde de metri cubi, sau 19%, în 2024, potrivit datelor UE. UE explorează în prezent modalităţi de a opri complet importurile din Rusia până în 2027.

Schimbarea rapidă a dus la un şoc sever al preţurilor energiei în Europa, care s-a grăbit să importe volume mari de încărcături de GNL, mai scumpe.

În primele nouă luni ale anului 2025, importurile europene de GNL au crescut cu 27% faţă de anul precedent, ajungând la 108 miliarde de metri cubi, din care transporturile din SUA au reprezentat 63%, potrivit datelor furnizate de firma de consultanţă Bruegel.

Creşterea importurilor de GNL a fost vitală pentru reaprovizionarea stocurilor de gaz din regiune înainte de venirea iernii. Stocurile UE erau la 83% din capacitate la acel moment, mai puţin decât cele 93% din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de grupul de lobby din industrie Gas Infrastructure Europe.

Piaţa europeană a gazelor intră în perioada de iarnă relativ relaxată, datorită creşterii aprovizionării globale cu GNL. Preţurile de referinţă ale gazelor TTF europene au scăzut cu aproximativ 90% faţă de recordul post-criză de peste 300 de euro pe megawatt oră, ajungând la aproximativ 33 de euro pe MWh, reflectând dinamica în schimbare.

Însă creşterea cererii de gaze din Ucraina ar obliga Europa să crească importurile de GNL, determinând o creştere a preţurilor. Piaţa gazelor naturale va rămâne, de asemenea, foarte sensibilă la condiţiile meteorologice în lunile următoare. O iarnă grea ar putea alimenta şi mai mult cererea şi ar reduce stocurile din Europa, exercitând o presiune şi mai mare asupra preţurilor.

Astfel, intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii de gaze naturale şi energie electrică a Ucrainei reprezintă un risc real pentru economia şi populaţia ucraineană, dar, odată cu sosirea iernii, impactul atacurilor se va resimţi şi în Europa.

