Zelenski respinge compromisul propus de Germania. Statutul de membru special ar lăsa Ucraina "fără voce" în UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins sâmbătă propunerea Germaniei privind acordarea unui statut de membru asociat al UE pentru Ucraina. Liderul susține că o astfel de formulă ar lăsa Kievul fără drept de decizie în interiorul blocului comunitar, scrie Politico.

"Nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie, de asemenea, complet - deplin și egal", a transmis Zelenski într-o postare pe X, potrivit Politico.

"Este important să deschidem capitolele de negociere. Este important să existe progrese reale în negocieri. Este important să muncim sută la sută pentru securitate și pentru oamenii noștri", a subliniat liderul ucrainean.

Ce ar însemna ca Ucraina să fie "membru asociat" al UE

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucraina să primească un statut de "membru asociat" al Uniunii Europene, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut joi să susțină abordarea graduală promovată de Merz, afirmând că statelor candidate la aderare li s-ar putea oferi acces la „piața unică, uniunea vamală, zona de roaming și programele Erasmus și Horizon” ca pași intermediari către aderarea deplină la UE.

Răspunsul lui Volodimir Zelenski

Ca reacție, Zelenski le-a trimis vineri seara o scrisoare liderilor UE în care a subliniat că Ucraina continuă rapid reformele necesare pentru aderarea completă la Uniunea Europeană, în timp ce acționează și ca un scut împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc comunitar format din 27 de state, potrivit Reuters.

"Noi apărăm Europa - pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură. Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce", ar fi transmis Zelenski în scrisoare.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Ucraina a primit statutul oficial de țară candidată câteva luni mai târziu, iar negocierile de aderare au început în 2024.

