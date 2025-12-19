Un alpinist român a murit pe un vulcan din Chile, după ce a căzut 3 metri în gol

Un român de 57 de ani a murit joi dimineață pe vulcanul Ojos del Salado, din regiunea Atacama, Chile, după ce a căzut de la înălțime în timpul coborârii de pe munte, scrie Biobiochile.cl .

Bărbatul făcea parte dintr-o expediție formată din patru cetățeni români, care obținuseră autorizațiile necesare pentru ascensiune. Grupul a ajuns pe vârful vulcanului, situat la aproximativ 6.540 de metri altitudine, iar accidentul s-a produs în momentul în care aceștia au început coborârea.

Potrivit autorităților chiliene, alpinistul s-a prăbușit brusc și a căzut aproximativ trei metri. Ceilalți membri ai expediției au încercat imediat să îl ajute și au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Din cauza terenului extrem de dificil și a altitudinii ridicate, însoțitorii nu au reușit să îl coboare singuri și au cerut sprijinul autorităților. Ulterior, aceștia au încercat, pe rând, să transporte trupul neînsuflețit, asumându-și riscuri majore.

Operațiunea de recuperare a fost desfășurată de Grupul de Operațiuni Policiale Speciale (GOPE) din Atacama, cu sprijinul Corpului de Salvare Andină și al unor alpiniști locali experimentați, deja aclimatizați la mare altitudine. O anchetă în urma acestei tragedii este este în desfășurare.

