Un accident tragic a avut loc marți, în Oepping: bărbatul de 45 de ani implicat în accident a fost găsit abia a doua zi. Din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic.

Român de 45 de ani, găsit mort într-un pârâu din Austria, la o zi după accident - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oepping / Freiwillige Feuerwehr Oepping

Marți, 9 septembrie, în jurul orei 23:30, un român de 45 de ani se afla la volan pe drumul B38, deplasându-se dinspre Rohrbach-Berg spre Peilstein. Într-o curbă strânsă, situată într-o zonă abruptă din Oepping, acesta a pierdut controlul direcției, ieșind de pe șosea. Mașina a lovit un parapet metalic și s-a rostogolit de mai multe ori, oprindu-se într-un pârâu din apropiere, informează Meinbezirk.

Vehiculul, găsit a doua zi

Vehiculul avariat a fost descoperit abia a doua zi, în jurul orei 13:00, de un angajat al serviciului de drumuri, care, în timpul unei inspecții de rutină, a observat urme în afara carosabilului și a alertat imediat echipele de intervenție. Pompierii din Oepping, Peilstein im Mühlkreis și Rohrbach im Mühlkreis au intervenit pentru salvarea persoanei.

Din păcate, medicul de urgență nu a putut decât să constate decesul șoferului. Cauzele exacte ale accidentului sunt încă în curs de investigare de către poliție.

