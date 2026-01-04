Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani

Plecat din România de mai bine de 20 de ani, un român şi-a găsit sfâşitul într-un accident pe o pârtie din Val Thorens, în regiunea Savoie, Franța, pe 30 decembrie. Întreaga sa familie se mutase alături de el în America.

Accidentul mortal în care Laurenţiu Vlad şi-a pierdut viaţa a avut loc pe 30 decembrie, în sectorul Boismint al stațiunii. Potrivit patrulei locale de schi, Service des Pistes de la Vallée des Belleville (SPVB), care a intervenit la incident, românul a suferit o căzătură gravă în timp ce schia în afara pârtiilor marcate.

Potrivit ziarului francez La Provence, bărbatul era însoțit de un instructor de schi independent când a căzut.

Plecat din ţară de 20 de ani

Un alt schior a ajuns la victimă în câteva minute şi a început să îi acorde primul ajutor. În alte şase minute de la accident a fost folosit un defibrilator, însă în ciuda intervenţiei rapide, românul cu cetăţenie americană nu a mai putut fi salvat.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare. Cu toate acestea, Benjamin Blanc, directorul Patrulei de Schi de la Val Thorens, îndeamnă oaspeții să rămână pe pârtiile marcate, așteptând următoarea ninsoare înainte de a ieși în afara pârtiei.

Decesul marchează al treilea accident mortal în afara pârtiilor din Savoia. Laurenţiu Vlad plecase din România de peste 20 de ani. Părinţii lui locuiau în continuare în satul Covaci, comuna Sinandrei, județul Timiș. După moartea tatălui său, mama a plecat în America.

