Dramă pentru un român stabilit în Italia! Conaţionalul de 59 de ani a murit după ce a fost lovit de un utilaj la locul de muncă. Accidentul a avut loc pe şantierul unei centrale hidroelectrice. Alarma a fost dată de colegi, iar bărbatul a fost transportat la spital! Din păcate, corpul său a cedat. Bărbatul lucra pentru o firmă care construia un rezervor apă. Autorităţile au deschis o anchetă.

Tragedia s-a produs pe șantierul noii centrale hidroelectrice aflate în construcție la Petrella Liri, în provincia L’Aquila. Muncitorul român, stabilit în orașul Civitavecchia, lucra pentru o firmă implicată în realizarea unui amplu proiect de infrastructură, care prevede construirea unui mare rezervor de apă destinat alimentării unei vaste zone din regiune, potrivit Il Manifesto.

În timpul unei faze de săpături, un utilaj mecanic s-a răsturnat, iar bărbatul a fost prins între fiare, suferind răni extrem de grave.

A murit la spital, după ore de luptă pentru viață

Articolul continuă după reclamă

După accident, muncitorul a fost transportat de urgență la spitalul din Avezzano, unde medicii l-au internat în stare critică. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, bărbatul a murit în cursul nopții.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și pentru a verifica dacă normele de securitate la locul de muncă au fost respectate.

Reacții dure din partea sindicatelor

Moartea muncitorului român a provocat reacții ferme din partea sindicatelor italiene, care cer măsuri urgente pentru protejarea lucrătorilor.

"Vrem răspunsuri concrete - avertizează USB - cerem respect și demnitate, suntem lucrători, nu carne de sacrificiu. Pentru a-l comemora pe Mamadou și pentru ca acest masacru fără sfârșit din zonele agricole din Foggia să se încheie în sfârșit, cerem locuințe decente, muncă demnă și legală, documente pentru toți, prelungirea și utilizarea imediată a fondurilor PNRR destinate eliminării barăcilor", transmite Uniunea Sindicatelor.

"Vom continua să numărăm victime nevinovate"

Poziție dură a avut și Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL), prin sindicatul Flai din regiunea Puglia.

"Există suspiciunea întemeiată că celor care guvernează viața și chiar moartea a mii de lucrători agricoli nu le pasă de nimic", acuză Puglia a FLAI (Confederația Generală Italiană a Muncii).

Chiar și autoritățile locale denunță neutilizarea fondurilor pentru eliminarea ghetourilor. "Fără o reglementare a situației persoanelor care de ani de zile trăiesc și muncesc pe teritoriile noastre, fără o voință politică clară de a rezolva această problemă, vom continua să numărăm victime nevinovate."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰