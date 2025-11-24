Incident incredibil pe un aeroport din Germania. Protagoniştii sunt doi români care au spart o uşă şi au intrat pe pista aeroportului din Koln, într-o încercare disperată de a prinde avionul spre casă. Aeronava avea motoarele pornite, iar riscul la care s-au expus cei doi a fost uriaş. În loc să ajungă acasă, ambii au ajuns în arest.

Sunt imaginile care au făcut înconjurul lumii. În filmare, doi români aleargă pe pista aeroportului din Koln să prindă avionul Wizz Air spre București. Poarta de îmbarcare era închisă deja, la fel şi uşile avionului.

Inconştienţa i-ar fi putut costa viaţa

"Avionul respectiv se afla în proces de împingere, scoatere din poziţia de parcare. Şi în această fază el porneşte şi motoarele. Trecând prin faţa unuia dintre motoare, prea aproape, există riscul să fie aspiraţi în acele motoare. A doua problemă este tot de ordin mental şi psihologic, în sensul că pasagerul crede că avionul este un fel de maşină sau oamenii s-au dus să bată chiar în dreptul pilotului: domnule, hai, ia-ne şi pe noi", a explicat Cezar Osiceanu, pilot.

Reprezentanţii aeroportului din Koln spun că operațiunile de zbor nu au fost perturbate, însă evenimentul este considerat de o gravitate deosebită. Specialiştii readuc în discuţie problemele de securitate de pe aeroporturi.

"Să nu uităm că am avut de-a face cu un caz asemănător la Otopeni, anul trecut, când o cetăţeană indiană sau turcă a forţat uşa de acces, uşa de siguranţă şi a ajuns tot aşa, până la aeronavă, încercând să urce, cum s-ar zice, din mers Toate aeroporturile din lume, în special cele europene, întâmpină mari dificultăţi cu privire la personalul necesar care să acopere toate aceste sisteme de securitate", a declarat pilotul Cezar Osiceanu.

Isprava românilor a stârnit reacţii aprinse pe Internet

"Nici măcar nu pot să fiu şocat, ceea ce este trist. Din cauza tuturor companiilor low-cost, oamenii cred că avioanele sunt autobuze", a transmis un utilizator pe Facebook.

Într-un răspuns pentru Observator, poliţia germană precizează că românii au fost reţinuţi pentru scurt timp de poliţia de pe aeroport, care le-a adus la cunoștință acuzaţiile, după care eliberaţi.

Românii sunt cercetaţi deocamdată pentru încălcarea proprietății private, dar ar putea fi acuzaţi şi că au încălcat legea privind securitatea aeriană. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă să stea după gratii câţiva ani. Măsuri împotriva lor poate lua şi compania aeriană, care le-ar putea interzice pe viaţă accesul.

Compania Wizz Air vorbește despre riscurile de securitate pe care un astfel de comportament îl are pentru siguranța aeriană: "Avem încredere că vor fi luate măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui astfel de incident".

