De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie.

Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire.

Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie.

