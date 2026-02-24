Antena Meniu Search
Video Românii care vor să meargă în UK trebuie să plătească 16 lire pentru un act. Cum se poate obţine

De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 20:55

Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire. 

Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie.

