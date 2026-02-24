Video Românii care vor să meargă în UK trebuie să plătească 16 lire pentru un act. Cum se poate obţine
De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie.
Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire.
Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie.
