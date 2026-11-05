Român condamnat în Spania după ce și-a ucis fosta iubită cu 66 de lovituri de cuțit. Fiica lor a fost martoră

Un român a fost condamnat în Spania, după ce şi-a ucis fosta iubită cu 66 de lovituri de cuţit. George Virgiliu Teianu şi-a atacat partenera într-o mașină, în fața fiicei lor de doi ani.

Românul a fost condamnat la 25 de ani și trei luni de închisoare. Crima a avut loc în interiorul unui autoturism, în timp ce fiica de doi ani a cuplului se afla pe bancheta din spate. Bărbatul va trebui să plătească și despăgubiri de 490.500 de euro familiei victimei, potrivit publicației spaniole Última Hora.

Filmul crimei

Victima, Rosario Jiménez, cunoscută drept „Chari”, a fost atacată de fostul partener în decembrie 2024. Cei doi avuseseră o relație de zece ani, însă la momentul crimei exista un ordin de restricție împotriva bărbatului.

Articolul continuă după reclamă

Instanța din Palma a stabilit că atacul a fost brusc și neașteptat, iar femeia nu a avut posibilitatea să se apere, întrucât se afla pe scaunul din dreapta al mașinii, într-un spațiu foarte restrâns.

Crima a avut loc pe 10 decembrie 2024. În acea zi, George Virgiliu Teianu s-a întâlnit cu fosta parteneră, deși avea interdicția de a se apropia de aceasta. Cei doi au mers să își ia fiica cea mică, în vârstă de 21 de luni, de la o creșă din s'Arenal.

După ce au luat copilul, s-au urcat în autoturismul Peugeot 107 al femeii. Bărbatul s-a așezat la volan, iar Rosario pe scaunul din dreapta. Fetița se afla pe bancheta din spate.

În timp ce circulau pe străzile Anfós, Calamar și Congre, românul a scos un cuțit cu lama de 15 centimetri și a început să își atace fosta parteneră. Acesta i-a provocat numeroase răni la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului și brațelor.

Femeia a fost înjunghiată de 66 de ori, potrivit anchetatorilor.

Bărbatul a continuat să conducă până când a lovit din spate un alt autoturism, în dreptul numărului 33 de pe Camí de Can Pastilla. În urma accidentului, fiica celor doi a suferit mai multe vânătăi. După coliziune, George Virgiliu Teianu s-a deplasat într-un parc din apropiere, unde le-a mărturisit polițiștilor locali că și-a ucis partenera.

Victima nu a avut nicio șansă să se apere

Potrivit sentinței pronunțate de instanța din Palma, atacul a fost unul neașteptat, iar poziția în care se afla victima i-a limitat considerabil posibilitățile de apărare.

„Atacul a început brusc și pe neașteptate pentru Rosario Díaz, în timp ce aceasta se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului, într-un spațiu restrâns care îi limita în mod semnificativ posibilitățile de mișcare și apărare în fața agresiunii cu cuțitul”, se arată în hotărârea instanței.

Judecătorii au ținut cont de circumstanțele în care a fost comisă crima, inclusiv de faptul că femeia se afla într-un spațiu închis și nu putea evita atacul. Agresiunea s-a produs în prezența fiicei minore a cuplului, care se afla pe bancheta din spate și care a fost ulterior rănită ușor în accidentul rutier provocat de tatăl său.

Condamnat la 25 de ani și trei luni de închisoare. Va plăti despăgubiri de aproape 500.000 de euro

Instanța din Palma l-a condamnat pe George Virgiliu Teianu la 25 de ani și trei luni de închisoare pentru uciderea fostei partenere.

Totodată, acesta va trebui să achite despăgubiri în valoare totală de 490.500 de euro celor două fiice, părinților și surorii victimei, pentru prejudiciul moral provocat.

La stabilirea pedepsei, judecătorul a reținut și o circumstanță atenuantă, respectiv faptul că bărbatul și-a recunoscut fapta în fața Poliției Locale.

Deși agenții îl căutau deja pe șoferul care părăsise locul accidentului, instanța a considerat că acest lucru nu înseamnă automat că inculpatul știa că este suspectat de comiterea unei crime.

„Deși agenții îl căutau deja pe șoferul care abandonase vehiculul implicat în accident, această împrejurare nu permite, prin ea însăși, concluzia că inculpatul știa că era investigată implicarea sa într-o agresiune soldată cu moartea victimei”, se arată în motivarea hotărârii.

Președintele instanței a explicat că polițiștii căutau, în acel moment, un conducător auto care fugise de la locul unei coliziuni între două vehicule, nu un suspect de omor.

Prin urmare, mărturisirea făcută de George Virgiliu Teianu a fost luată în considerare drept circumstanță atenuantă la individualizarea pedepsei.