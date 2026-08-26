Rusia îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova. Reacţia MAE

Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri că însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat joi la sediul instituției, potrivit agenției Interfax, relatează Agerpres.

Rusia convoacă însărcinatul cu afaceri al României la Moscova. Anunţul Ministerului rus de Externe - Hepta

"Joi, 27 august, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus", a transmis miercuri Ministerul rus de Externe.

În schimb, Interfax scrie că, în iulie, ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări în urma unor incidente cu vehicule aeriene fără pilot care au intrat în spaţiul aerian românesc.

De asemenea, agenţia de presă rusă mai aminteşte că România a declarat un diplomat rus persona non grata, în timp ce Moscova a anunţat că aceste acţiuni vor primi un "răspuns adecvat".

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Contextul convocării

Convocarea vine în contextul în care Ministerul de Externe al României a anunţat că Bucureştiul expulzează un diplomat al Federaţiei Ruse după ce Forţele Aeriene Române au doborât, în decurs de trei zile, în spaţiul aerian naţional, trei aeronave fără pilot care au fost de origine rusă, potrivit News.ro.

Adjunctul directorului Departamentului de Informare şi Presă al MAE al Rusiei, Aleksei Fadeev, a declarat într-un interviu recent că Rusia "nu va imita gestul teatral" al părţii române şi nu-şi va rechema ambasadorul de la Bucureşti ca răspuns la măsura corespunzătoare luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.

În aprilie 2025, Liliana Burdu a fost, de asemenea, convocată la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, reaminteşte TASS.

Reacţia autorităţilor române

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Bucureşti confirmă convocarea Însărcinatului cu Afaceri a.i. al României la Moscova, la Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse, joi.

"Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacţie la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federaţia Rusă în Ucraina", transmite ministerul român.