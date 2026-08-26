O plajă din staţiunea Olimp a fost evacuată azi-dimineaţă. O dronă kamikaze în derivă a ajuns aproape de mal. Avea explozibil la bord şi a fost detonată chiar acolo, după ce jandarmii au îndepărtat turiştii. Cu câteva ore înainte, o alta fusese găsită în apropierea Cazinoului de la Constanţa.

Fragmentul de dronă a fost observat de dimineaţă de turiştii care au venit să vadă răsăritul. Aceştia au sunat la 112, imediat zona a fost securizată. Drona de la Olimp a fost detonată de geniştii de la SRI după o operaţiune care a durat patru ore. "Îmi e un pic teamă. Puteam să fim pe plajă, stăteam cu copiii acum şi să se întâmple să bubuie", spune un turist. "Poliţia a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim ca sub nicio formă să intre aici", a declarat Mircea Şomandră, salvamar.

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele 8 luni ale anului

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele opt luni ale anului, dublu, aproape faţă de tot anul 2025. Cele mai multe în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului. "Ne-am cam obişnuit cu ele în ultima perioadă. Dar nah, asta e, aşteptăm", spune un turist. Aseară, încă o bucată de dronă a fost găsită între stabilopozi în zona Cazinoului de la Constanţa. De data aceasta nu avea explozibil, ceea ce îi face să creadă pe experţii militari că Rusia a început un război psihologic.

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"Suntem într-o situaţie în care mai ales dronele în derivă, dacă nu sunt şi drone care testează şi sistemele de detectare apărare vor fi prezente în cotidianul nostru, aproape în fiecare zi", a declarat Virgil Bălăceanu, general în rezervă. De joia trecută, în fiecare zi a fost descoperită câte o dronă sau un fragment în Marea Neagră şi în judeţele Constanţa, Tulcea şi Vrancea.