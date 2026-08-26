Noul guvern de la Budapesta a calificat Rusia drept o "amenințare" la adresa Ungariei, a Europei și a ordinii mondiale, marcând o schimbare clară față de politica externă favorabilă Moscovei promovată de fostul premier Viktor Orban, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Noul guvern ungar se distanțează de Moscova. Rusia, considerată acum "amenințare" pentru Ungaria și Europa - Hepta

Clasificarea se regăseşte într-un document care stabileşte liniile directoare pentru delegaţia ungară la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Magyar, şi publicat marţi seară în Monitorul Oficial al ţării, Magyar Kozlony.

"Ungaria condamnă agresiunea militară rusă şi susţine pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional", se arată în document. De asemenea, documentul subliniază că Ungaria recunoaşte dreptul la autoapărare al vecinului său estic.

Conform liniilor directoare, delegaţia ungară care participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite are sarcina de a acţiona în conformitate cu obiectivele guvernului şi de a susţine interesele naţionale ungare.

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"Comportamentul Rusiei reprezintă o ameninţare pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală şi, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăieşte în Transcarpatia", se menţionează în document, citat de MTI.

Budapesta susţine toate eforturile care ar duce la negocieri privind "o pace durabilă şi garanţii de securitate pe termen lung" pentru Ucraina.

În cei 16 ani de putere ai lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucţionat sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei şi a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022, aminteşte dpa. Poziţia Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene, mai notează agenţia de presă citată.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunţat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.

În discuţii bilaterale cu Ucraina, Ungaria a rezolvat, de asemenea, majoritatea problemelor controversate din relaţia sa cu vecinul său, inclusiv drepturile minorităţii maghiare din regiunea Transcarpatia, potrivit dpa.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte ţări membre ale NATO, Ungaria continuă să refuze să furnizeze arme Kievului. Guvernul lui Peter Magyar se opune totodată unei aderări accelerate a Ucrainei la UE.