Rusia acuză Finlanda: "Helsinki se pregăteşte pentru un atac asupra noastră"

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că urmează un curs de confruntare pentru un război împotriva Rusiei şi a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial.

"După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive, Helsinki a urmat un curs de confruntare ca pregătire de război cu Rusia şi aparent pregăteşte un cap de pod pentru un atac asupra noastră", a scris, într-un articol pentru agenţia de stat rusă TASS, citată de Agerpres, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al Federaţiei Ruse.

Potrivit oficialului rus, structuri de comandă ale unităţilor armatei finlandeze au fost create în regiunea Laponia, "în imediata vecinătate a frontierei cu Rusia". Este clar împotriva cui sunt îndreptate aceste structuri, întrucât NATO a declarat Rusia stat inamic, notează Medvedev în articolul intitulat: „Noua doctrină a Finlandei: Prostie, minciuni, ingratitudine”.

Finlanda arată spre Rusia

Adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Armate Finlandeze avertiza, în luna mai, 2025, în legătură cu acumularea militară tot mai mare a Rusiei la granița cu Finlanda. Imagini din satelit surprinse la acel moment au dezvăluit o activitate militară rusă semnificativă în apropierea graniței de est a Finlandei: rușii au construit baze și hale de depozitare, au instalat corturi militare și au desfășurat blindate și aeronave.

Generalul Sami Nurmi, adjunct al șefului Statului Major pentru Strategie în cadrul Forțelor de Apărare ale Finlandei, a avertizat că Rusia ar putea deveni o amenințare pentru NATO în următorii 3-5 ani, relatează Yle.

Mai multe media internaţionale au semnalat, pe baza unor imagini din satelit, o creştere a numărului de trupe ruse la graniţa cu Finlanda. Imaginile, obținute de postul suedez SVT de la Planet Labs, arată activitate în patru locații: Kamenka, pe istmul Careliei, Petrozavodsk, Severomorsk-2 și Olenîa.

