Rusia ameninţă că va lovi orice ţară europeană care va găzdui bombardiere franceze cu arme nucleare

Rusia avertizează statele europene să nu găzduiască avioane franceze echipate cu arme nucleare. Susține că orice țară care acceptă desfășurarea de bombardiere strategice franceze se va transforma în ținte ale atacurilor forțelor Moscovei în caz de conflict.

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 11:05
Rusia ameninţă că va lovi orice ţară europeană care va găzdui bombardiere franceze cu arme nucleare - Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în martie planuri de extindere a arsenalului nuclear al ţării şi a declarat că Franţa ar putea permite partenerilor săi europeni să găzduiască temporar aeronavele sale dotate cu arme nucleare.

Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Gruşko, a declarat într-un interviu publicat joi că aceasta face parte dintr-o "consolidare necontrolată" a potenţialului nuclear al NATO, care reprezintă o ameninţare strategică pentru Rusia.

El a subliniat îngrijorarea Moscovei cu privire la potenţialele desfăşurări de avioane franceze cu capacitate nucleară în alte ţări europene. Macron a declarat că Parisul discută astfel de aranjamente cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca.

"Evident, armata noastră va fi obligată să acorde o atenţie deosebită acestei probleme în contextul actualizării listei de ţinte prioritare în cazul unui conflict major", a declarat Gruşko pentru Russia Today. "Prin urmare, în loc de consolidarea declarată de către Franţa a apărării aliaţilor săi, cărora, apropo, nu le oferă garanţii ferme, securitatea acestor ţări este, de fapt, slăbită", a mai spus el.

Iniţiativa lui Macron face parte dintr-un efort al statelor europene membre NATO de a-şi asuma o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, după criticile frecvente la adresa Alianţei Nord-Atlantice lansate de preşedintele american Donald Trump şi în lumina ameninţărilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.

Gruşko a declarat că orice viitor dialog privind armele nucleare va trebui să ia în considerare capacităţile combinate ale NATO, inclusiv arsenalele francez şi britanic, precum şi cel al SUA.

NATO a criticat săptămâna aceasta Rusia şi China pentru politicile lor privind armele nucleare şi a îndemnat ambele ţări să colaboreze cu SUA pentru a stabili o mai mare stabilitate şi transparenţă la o conferinţă care se va deschide săptămâna viitoare la ONU, la New York, pentru a revizui funcţionarea tratatului de neproliferare nucleară.

Redactia Observator
Afacerea de “200 de milioane de euro” a lui Gigi Becali: “Banii mă motivează”
Afacerea de &#8220;200 de milioane de euro&#8221; a lui Gigi Becali: &#8220;Banii mă motivează&#8221;
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel
Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel
Observator » Ştiri externe » Rusia ameninţă că va lovi orice ţară europeană care va găzdui bombardiere franceze cu arme nucleare
