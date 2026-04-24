Rusia ameninţă că va lovi orice ţară europeană care va găzdui bombardiere franceze cu arme nucleare

Rusia avertizează statele europene să nu găzduiască avioane franceze echipate cu arme nucleare. Susține că orice țară care acceptă desfășurarea de bombardiere strategice franceze se va transforma în ținte ale atacurilor forțelor Moscovei în caz de conflict.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în martie planuri de extindere a arsenalului nuclear al ţării şi a declarat că Franţa ar putea permite partenerilor săi europeni să găzduiască temporar aeronavele sale dotate cu arme nucleare.

Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Gruşko, a declarat într-un interviu publicat joi că aceasta face parte dintr-o "consolidare necontrolată" a potenţialului nuclear al NATO, care reprezintă o ameninţare strategică pentru Rusia.

El a subliniat îngrijorarea Moscovei cu privire la potenţialele desfăşurări de avioane franceze cu capacitate nucleară în alte ţări europene. Macron a declarat că Parisul discută astfel de aranjamente cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca.

"Evident, armata noastră va fi obligată să acorde o atenţie deosebită acestei probleme în contextul actualizării listei de ţinte prioritare în cazul unui conflict major", a declarat Gruşko pentru Russia Today. "Prin urmare, în loc de consolidarea declarată de către Franţa a apărării aliaţilor săi, cărora, apropo, nu le oferă garanţii ferme, securitatea acestor ţări este, de fapt, slăbită", a mai spus el.

Iniţiativa lui Macron face parte dintr-un efort al statelor europene membre NATO de a-şi asuma o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, după criticile frecvente la adresa Alianţei Nord-Atlantice lansate de preşedintele american Donald Trump şi în lumina ameninţărilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.

Gruşko a declarat că orice viitor dialog privind armele nucleare va trebui să ia în considerare capacităţile combinate ale NATO, inclusiv arsenalele francez şi britanic, precum şi cel al SUA.

NATO a criticat săptămâna aceasta Rusia şi China pentru politicile lor privind armele nucleare şi a îndemnat ambele ţări să colaboreze cu SUA pentru a stabili o mai mare stabilitate şi transparenţă la o conferinţă care se va deschide săptămâna viitoare la ONU, la New York, pentru a revizui funcţionarea tratatului de neproliferare nucleară.

