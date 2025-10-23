Rusia ameninţă UE: "Orice acţiune de confiscare a activelor ruseşti va avea ca rezultat un răspuns dureros"

Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un "răspuns dureros" din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

O propunere a Comisiei Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a acorda Ucrainei un "împrumut de reparaţie" în valoare de 140 de miliarde de euro va fi discutată joi la reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles.

Conform planului, UE ar utiliza soldurile de numerar din activele îngheţate ale băncii centrale ruse pentru a acorda Kievului un sprijin ce ar acoperi o mare parte din nevoile sale de finanţare pentru 2026 şi 2027.

Însă nu există un consens european pe această temă. Prim-ministrul belgian, Bart De Wever, a declarat că se va opune măsurii până când nu va obţine garanţii în ceea ce priveşte utilizarea activelor ruseşti îngheţate.

Problema pentru de Wever este că majoritatea acestor active se află în Belgia, la depozitul financiar Euroclear din Bruxelles. Guvernul belgian este îngrijorat că ar putea suporta greul represaliilor legale şi financiare ale Moscovei, dacă UE va sparge puşculiţa Moscovei. De Wever a declarat că nu vede încă temeiul juridic pentru o astfel de decizie, adăugând că activele imobilizate nu au fost nici măcar atinse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

După zile de tensiune, Belgia a semnalat că nu se va opune măsurii, dar doreşte unele garanţii legale că blocul va împărţi riscurile, înainte de a semna orice propunere.

Alţi lideri, printre care Viktor Orbán din Ungaria, dar şi prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden şi prim-ministrul croat Andrej Plenković şi-au exprimat îngrijorări similare cu privire la complexitatea juridică a planului.

Prim-ministrul finlandez Petteri Orpo a declarat că există o soluţie pe masă „care este sustenabilă din punct de vedere juridic şi ţine cont de preocupările Belgiei”.

