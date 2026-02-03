Rusia a reluat atacurile asupra Ucrainei. Dronele au lovit mai multe blocuri de locuinţe, dar şi o şcoală. Deocamdată nu se cunoaşte numărul victimelor. Atacuri au mai fost semnalate și în alte oraşe, iar astfel, scurtul armistiţiu cerut de Donald Trump se încheie. Acest nou val de atacuri are loc chiar în timp ce delegațiile se pregătesc pentru o rundă crucială de negocieri la Abu Dhabi, programată pentru 4-5 februarie.

Preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat săptămâna trecută să suspende atacurile asupra marilor oraşe şi infrastructuri ucrainene până duminică, în urma unei „solicitări personale” din partea preşedintelui american Donald Trump, potrivit Kremlinului.

Pauza a venit şi în urma discuţiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi SUA la Abu Dhabi, primele discuţii de acest gen de la invazia Moscovei din februarie 2022. Mai multe clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost avariate, potrivit rapoartelor, a scris pe Telegram Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Dnipro, în estul Ucrainei, a fost, de asemenea, atacat cu rachete balistice, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene.

Deşi nu au fost raportate atacuri asupra instalaţiilor energetice sau asupra marilor oraşe de joi trecută, potrivit autorităţilor ucrainene, Rusia a continuat să lovească rutele logistice şi infrastructura de transport, cu rezultate mortale. Kremlinul a confirmat că următoarea rundă de discuţii trilaterale între Ucraina, Rusia şi Statele Unite, menite să pună capăt războiului din Ucraina, va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi.

„În frigul îngheţat, ruşii au decis să lanseze un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev, pe Telegram, după atacurile de marţi dimineaţă.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând o mare parte a ţării să se confrunte cu penurie de energie electrică şi întreruperi de curent în plină iarnă. Marţi dimineaţa devreme, ora locală, temperatura la Kiev era de -20 grade Celsius (-4 grade Fahrenheit).

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina se află în „modul de supravieţuire”, a declarat CEO-ul acesteia pentru CNN, următoarele săptămâni fiind critice, întrucât ţara se confruntă cu o scădere drastică a temperaturii şi cu „cea mai gravă situaţie a sistemului nostru energetic din istoria modernă”.

DTEK operează în prezent cinci centrale termice în Ucraina, dintre care două sunt în prezent oprite, iar celelalte trei funcţionează la capacitate redusă, a declarat Maxim Timchenko pentru CNN luni, într-un interviu acordat de la Dnipro.

El a spus că compania lucrează pentru a repara daunele cauzate de atacurile repetate ale Rusiei, dar că acest lucru nu este adesea posibil în condiţii meteorologice de îngheţ.

Cea mai mare speranţă a sa în acest moment este ca armistiţiul energetic anunţat săptămâna trecută, care, potrivit lui, a adus o pauză de cinci zile în atacurile asupra centralelor termice ale DTEK, să fie prelungit în cadrul discuţiilor de la Abu Dhabi din această săptămână.

