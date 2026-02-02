Medvedev îl amenință pe Zelenski cu "decapitarea" și spune că "Europa a căzut pe mâna unei bande de nebuni"

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat într-un interviu pentru Reuters și TASS că rușii nu sunt nebuni să își dorească un conflict global şi că victoria Rusiei în războiul din Ucraina este deja vizibilă în mai multe moduri. Totodată, l-a amenințat voalat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu "decapitarea", citând o replică celebră din romanul Maestrul și Margarita al scriitorului Mihail Bulgakov, născut la Kiev.

Fostul președinte rus între 2008 și 2012, care a lansat în repetate rânduri jigniri la adresa Kievului și a puterilor occidentale şi a avertizat că războiul din Ucraina riscă să devină o "apocalipsă" nucleară, a declarat că Occidentul a ignorat în mod repetat interesele rusești. El susține că se conturează victoria Rusiei în război și că puterile europene n-au reuşit să învingă strategic Rusia.

Medvedev: Nu ne interesează un conflict global. Nu suntem nebuni

"Situația este foarte periculoasă. Se pare că pragul durerii scade. Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global? Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus", a declarat Medvedev pentru agențiile Reuters, TASS și bloggerul de război WarGonzo, într‑un interviu acordat de la reședința sa din afara Moscovei.

Reuters explică faptul că, deși președintele Vladimir Putin are ultimul cuvânt în toate deciziile importante privind politica Rusiei, Dmitri Medvedev reprezintă vocea dură a cercurilor radicale din conducerea rusă, potrivit diplomaților străini. În camera unde a avut loc interviul era agățată o caricatură în care Medvedev ține o mitralieră îndreptată spre liderii europeni.

Vladimir Putin și Donald Trump au menționat amândoi riscurile unei escaladări a conflictului din Ucraina, însă diplomații europeni spun că Moscova şi-a jucat abil cartea pentru a speria aliații Ucrainei și a-i descuraja să se implice prea mult în război. "Ei spun: 'Nici vorbă - rușii inventează totul, răspândesc povești de groază și nu vor face nimic'", a spus Medvedev, adăugând că războiul din Ucraina a demonstrat că Rusia își va apăra interesele.

Medvedev: Puterile europene n-au reuşit să învingă Rusia în Ucraina

"O victorie militară este foarte importantă și se conturează din mai mulți indicatori. Dar la fel de important este să ne gândim ce va urma. Pentru că scopul victoriei este acela de a preveni noi conflicte. Obiectivele 'operațiunii militare speciale' au fost enunțate de la început de președintele țării noastre, Vladimir Vladimirovici Putin. De atunci, ele au rămas practic neschimbate", a declarat Medvedev.

Potrivit lui Medvedev, puterile europene nu au reușit să învingă Rusia în Ucraina, dar și-au provocat pagube economice grave încercând s-o facă. "Europa m-a surprins mult. Fiindcă Europa își subminează fundamentele existenței prin propriile acțiuni. Este pur și simplu incredibil", a declarat el.

Puterile europene au vrut să "înfrângă strategic Rusia", însă "n-au realizat nimic", potrivit lui Medvedev. "Europa a căzut pe mâna unei bande de nebuni care conduc Uniunea Europeană. Am lucrat cu ei înainte, acum este o adevărată bandă de demenți, total incompetenți și incapabili, care își fac rău propriilor țări", a mai declarat oficialul rus.

Medvedev l-a lăudat pe Trump și a spus că este încurajator faptul că au fost reluate contactele cu Washingtonul. Întrebat despre avalanșa de evenimente globale din ianuarie, referitoare la Venezuela, Groenlanda și alte părți ale lumii, Medvedev a spus că totul este pur și simplu "prea mult".

Despre fostul lider venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Rusiei, Medvedev a spus că, dacă Trump ar fi fost "răpit" de o putere străină, Statele Unite ar fi perceput clar acest lucru ca pe un act de război. "Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este evident o încălcare a oricăror norme de drept internaţional", a precizat Medvedev. "Acest lucru distruge întregul sistem de relaţii internaţionale", a mai spus el.

El a mai spus că declarațiile Occidentului privind o amenințare a Rusiei sau a Chinei la adresa Groenlandei sunt "povești de groază" false, inventate de liderii occidentali pentru a-și justifica propriul comportament. "Această aşa-zisă ameninţare din partea Rusiei şi a Republicii Populare Chineze este pur şi simplu o poveste de groază", a subliniat Medvedev.

"Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea atlantică", a spus el. "Poate că totul va merge conform unui scenariu mai calm înainte de o intervenţie militară şi lupte în cadrul blocului NATO", a adăugat fostul preşedinte rus.

Medvedev l-a amenințat pe Zelenski cu "decapitarea"

Totodată Medvedev l-a amenințat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu "decapitarea". "Nu vreau să discut soarta acestui personaj (n.r.Zelenski), pentru că ne‑am săturat cu toții de el. Îmi dau seama și din ce scriu colegii mei. Dar pot spune un singur lucru. Știți cum a spus un cunoscut originar din Kiev: "Annushka a vărsat deja uleiul". Iar asta înseamnă că își va pierde capul”, a spus Medvedev.

Replica din romanul "Maestrul și Margareta" al lui Mihail Bulgakov este o metaforă pentru soarta implacabilă care o dată pusă în mișcare nu mai poate fi schimbată.

Medvedev: Expirarea tratatului START ar trebui să alarmeze pe toată lumea

Potrivit lui Medvedev, dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că "cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970". "Nu vreau să spun că asta înseamnă imediat o catastrofă şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea", a el.

Tratatele de control al armelor, a spus Medvedev, au jucat un rol crucial nu doar în limitarea numărului de focoase nucleare, ci şi ca o modalitate de a verifica intenţiile şi de a asigura un anumit element de încredere între marile puteri nucleare.

Medvedev, în vârstă de 60 de ani, a declarat că aproape toată viaţa sa a existat fie un tratat de control al armelor, fie discuţii privind unul între Statele Unite şi Uniunea Sovietică şi apoi Rusia. "Când există un acord, înseamnă că există încredere, dar când nu există niciun acord, înseamnă că încrederea s-a pierdut", a spus Medvedev.

Noul tratat START, semnat în 2010 de preşedintele SUA Barack Obama şi Medvedev, care a fost preşedintele Rusiei între 2008 şi 2012, a limitat numărul de focoase nucleare strategice desfăşurate la 1.550 de fiecare parte. Acesta urmează să expire pe 5 februarie, iar oficialii ruşi au declarat că nu au primit niciun răspuns oficial din partea Washingtonului cu privire la propunerea preşedintelui Vladimir Putin de a menţine limitele existente privind rachetele şi focoasele nucleare pentru încă un an.

În 2023, Putin a suspendat participarea Moscovei la tratat din cauza sprijinului acordat Ucrainei de către SUA în războiul cu Rusia. În ianuarie, Donald Trump a indicat că va permite expirarea tratatului. "Dacă expiră, expiră", a spus Trump într-un interviu acordat New York Times. "Vom face un acord mai bun", a adăugat el.

Medvedev:Termenii Rusiei pentru încheierea războiului au rămas neschimbaţi din 2024

Totodată, Medvedev a declarat că propunerea puterilor europene de a desfăşura trupe membre ale NATO în Ucraina, ca parte a unei garanţii de securitate şi a unui acord de pace propuse, este "inacceptabilă pentru Rusia". "Despre ce fel de garanţie putem vorbi dacă un contingent străin de ţări membre NATO neprietenoase este staţionat pe teritoriul unui astfel de stat", a declarat Medvedev.

El a mai precizat că termenii Rusiei pentru încheierea conflictului au rămas neschimbaţi din 2024, când preşedintele Vladimir Putin i-a prezentat într-un discurs la Ministerul de Externe. Medvedev a mai declarat că garanţiile de securitate necesare pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu pot fi unilaterale şi să se aplice doar Kievului.

"Le-am spus deja colegilor noştri din procesul de negocieri de pace că aceste garanţii nu pot fi unilaterale. Nu trebuie să fie garanţii doar pentru Ucraina, ci garanţii pentru ambele părţi: Rusia şi Ucraina. În caz contrar, aceste garanţii nu vor funcţiona", a afirmat el. Medvedev a adăugat că cererile Rusiei pentru încheierea războiului au fost exprimate în mod public, "au fost transmise colegilor noştri americani în timpul summitului de la Anchorage, din Alaska" şi "rămân neschimbate".

Garanţiile de securitate, precum şi chestiunea renunţării de către Ucraina la Donbas şi la controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, se numără printre principalele subiecte ale negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina. Zelenski a respins săptămâna trecută cedarea Donbasului şi a centralei Zaporojie.

