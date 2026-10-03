Vremea de mâine 4 octombrie. Frig şi brumă la primele ore, apoi temperaturi peste normal în mai multe regiuni

Vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu cer mai mult senin și temperaturi plăcute în timpul zilei. Diminețile și nopțile vor rămâne însă răcoroase, chiar reci în depresiuni, unde valorile pot coborî sub pragul înghețului. Izolat se va forma ceață, iar în unele zone va apărea bruma.

Vremea la noapte

Vremea va fi răcoroasă, chiar rece în zonele depresionare, cu temperaturi minime ce vor fi cuprinse între -5...-3 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 12...13 grade pe litoral și în dealurile vestice. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe alocuri mai ales în centrul țării se va forma ceață, iar în Transilvania și izolat în zonele submontane și deluroase din celelalte regiuni se va produce brumă.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 4 octombrie în ţară

Pe parcursul zilei vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar dimineața și noaptea va fi încă răcoare, chiar rece în depresiuni. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, iar minimele se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade în dealurile Crișanei și pe litoral. Izolat va fi ceață, iar pe alocuri în Transilvania se va produce brumă.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 4 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, iar pe parcursul zilei și ușor mai caldă decât în mod obișnuit, însă dimineața și noaptea va fi în continuare răcoare. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai scăzută în zona periurbană spre 4 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi calduroasă, cu cer senin şi fără precipitaţii anunţate. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime vor atinge 21 de grade.

Vremea de mâine 4 octombrie la munte

Vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice diurne vor crește ușor.