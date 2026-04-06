Rusia a dezvăluit un robot de câmp de luptă înarmat cu un sistem de obuze cu tragere rapidă, capabil să "încarce și să tragă fără nicio intervenție umană". Mașina experimentală, numită sistemul robotic terestru Kurier, a fost filmată pentru prima dată în timp ce este supusă unor teste cu foc real cu un modul de mortar Bagulnik-82 recent dezvăluit.

În videoclip, robotul îndesat, pe șenile, este văzut rotindu-și turela într-un câmp de zăpadă înainte de a declanșa o serie de cartușe de mortar de 82 mm asupra unei ținte de antrenament îndepărtate, conform Daily Mail.

După tragere, un braț mecanic automat intră în acțiune, introducând rapid cartușe noi în tub.

Ciclul de reîncărcare durează aproximativ cinci secunde, fără a fi nevoie de soldați umani în apropierea armei.

Sistemul este conceput să funcționeze de la distanță pe câmpul de luptă și ar putea fi desfășurat în curând în Ucraina.

Modulul Bagulnik-82 în sine nu fusese dezvăluit public înainte de apariția acestei imagini.

Analiștii militari cred că este probabil bazat pe obuzierul ușor 2B24 de 82 mm al Rusiei.

Însă amploarea automatizării ar putea indica un sistem nou, special conceput, adaptat special pentru utilizarea robotică, în contextul în care războiul se desfășoară între roboți fără oameni pe linia de tragere.

Acest lucru vine după ce un atac cu drone rusești asupra orașului portuar Odesa, din sudul Ucrainei, a ucis două femei și un copil, în timp ce dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au vizat principalul port rusesc de la Marea Neagră pentru exporturile de petrol.

Atacul nocturn asupra Odesa a provocat pagube mari unui bloc de apartamente, ucigând femeile și un copil de 2 ani, au declarat oficialii. Salvatorii care lucrau sub reflectoare au scos patru persoane din dărâmături.

Unsprezece persoane au fost spitalizate, inclusiv o femeie însărcinată și doi copii - cel mai mic având sub un an, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia a atacat zone civile din Ucraina de când și-a invadat vecinul în urmă cu puțin peste patru ani, ucigând peste 15.000 de oameni, potrivit Națiunilor Unite.

În ultima săptămână, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 2.800 de drone de atac, aproape 1.350 de bombe puternice de planare și peste 40 de rachete de diferite tipuri, potrivit lui Zelenski.

În orașul Herson din sud, bombardamentele rusești au ucis o femeie în vârstă, iar alte trei femei, de 86, 79 și 44 de ani, au fost spitalizate, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale. Femeile rănite au suferit răni de șrapnel, comoții cerebrale, leziuni de explozie și traumatisme craniene, a spus el.

Rusia a vizat, de asemenea, rețeaua electrică a Ucrainei, iar barajele de peste noapte au lovit infrastructura energetică din regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov și Dnipro, a declarat Zelenski.

