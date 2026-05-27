Patru tigri siberieni, darul Rusiei pentru Kazahstan înaintea vizitei lui Putin. Motivul din spatele gestului

Vladimir Putin transformă din nou animalele într-un instrument de diplomaţie. Înaintea vizitei sale în Kazahstan, Rusia a trimis patru tigri siberieni, care vor fi eliberaţi în sălbăticie pentru a ajuta la refacerea populaţiei de tigri din Asia Centrală.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 17:59
Patru tigri siberieni, darul Rusiei pentru Kazahstan înaintea vizitei lui Putin. Motivul din spatele gestului Tigri siberieni trimişi de Rusia în Kazahstan - RIA | Telegram
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Bogat în resurse energetice şi minerale esenţiale, Kazahstanul are o graniţă cu Rusia şi este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care China şi Statele Unite îşi extind, de asemenea, influenţa, potrivit Agerpres.

Cele patru animale capturate în regiunea Khabarovsk din Extremul Orient al Rusiei au fost transportate în Kazahstan, a declarat precizat preşedintele Putin, marţi, pe site-ul Kremlinului şi urmează să fie eliberate în curând în sălbăticie.

Preşedintele Vladimir Putin nu este străin de folosirea animalelor pentru a avansa eforturile diplomatice. În 2022, Rusia a trimis 30 de cai de rasă pur sânge englez în Coreea de Nord, deoarece naţiunile şi-au consolidat legăturile de la începutul războiului din Ucraina din acel an. Liderul nord-coreean Kim Jong Un este un pasionat de călărie.

Articolul continuă după reclamă

Kazahstanul, care încearcă să refacă populaţia de tigri din Asia Centrală, consideră tigrul de Amur ca o rudă apropiată a tigrului caspic, specie dispărută. Gestul rusesc măreşte numărul animalelor trimise anterior de Olanda pentru repopulare.

În timpul vizitei sale, preşedintele Putin va supraveghea semnarea unui acord pentru un proiect de energie nucleară cu Kazahstan, care în prezent nu dispune de mijloace de a genera energie nucleară, şi va discuta eforturile de a stimula tranzitul petrolului rusesc către China prin această ţară, conform Kremlinului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia vladimir putin kazahstan tigri siberieni diplomatie vizita
Înapoi la Homepage
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: &#8220;Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea&#8221;
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un criminal în serie. „Maniacul din Sankt Petersburg” a profitat de prima ocazie și a fugit
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un criminal în serie. „Maniacul din Sankt Petersburg” a profitat de prima ocazie și a fugit
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Ştiri externe » Patru tigri siberieni, darul Rusiei pentru Kazahstan înaintea vizitei lui Putin. Motivul din spatele gestului
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.