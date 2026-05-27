Patru tigri siberieni, darul Rusiei pentru Kazahstan înaintea vizitei lui Putin. Motivul din spatele gestului

Vladimir Putin transformă din nou animalele într-un instrument de diplomaţie. Înaintea vizitei sale în Kazahstan, Rusia a trimis patru tigri siberieni, care vor fi eliberaţi în sălbăticie pentru a ajuta la refacerea populaţiei de tigri din Asia Centrală.

Bogat în resurse energetice şi minerale esenţiale, Kazahstanul are o graniţă cu Rusia şi este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care China şi Statele Unite îşi extind, de asemenea, influenţa, potrivit Agerpres.

Cele patru animale capturate în regiunea Khabarovsk din Extremul Orient al Rusiei au fost transportate în Kazahstan, a declarat precizat preşedintele Putin, marţi, pe site-ul Kremlinului şi urmează să fie eliberate în curând în sălbăticie.

Preşedintele Vladimir Putin nu este străin de folosirea animalelor pentru a avansa eforturile diplomatice. În 2022, Rusia a trimis 30 de cai de rasă pur sânge englez în Coreea de Nord, deoarece naţiunile şi-au consolidat legăturile de la începutul războiului din Ucraina din acel an. Liderul nord-coreean Kim Jong Un este un pasionat de călărie.

Kazahstanul, care încearcă să refacă populaţia de tigri din Asia Centrală, consideră tigrul de Amur ca o rudă apropiată a tigrului caspic, specie dispărută. Gestul rusesc măreşte numărul animalelor trimise anterior de Olanda pentru repopulare.

În timpul vizitei sale, preşedintele Putin va supraveghea semnarea unui acord pentru un proiect de energie nucleară cu Kazahstan, care în prezent nu dispune de mijloace de a genera energie nucleară, şi va discuta eforturile de a stimula tranzitul petrolului rusesc către China prin această ţară, conform Kremlinului.

