Rusia îşi arată muşchii la Zapad 2025 şi lansează racheta hipersonică Zircon în Marea Barents

Rusia a anunțat duminică lansarea unei rachete hipersonice de croazieră Zircon către o țintă din Marea Barents, în paralel cu desfășurarea unor atacuri aeriene executate de avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34, în cadrul exercițiilor militare comune cu Belarus, relatează Reuters, conform Agerpres.

Rusia îşi arată muşchii la exerciţiul militar Zapad-2025 cu rachete hipersonice lansate în Marea Barents - Ministerul rus al Apărării

Exerciţiul strategic comun "Zapad" (Occident) al Rusiei cu Belarus a început pe 12 septembrie, având ca scop îmbunătăţirea comenzii şi coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului, a declarat Ministerul Apărării de la Moscova.

Autorităţi de la Moscova şi Minsk au declarat că exerciţiile sunt exclusiv defensive şi că nu intenţionează să atace niciun membru al NATO, deşi alianţa militară condusă de SUA a anunţat operaţiunea "Eastern Sentry" (Santinela Estului) după recenta incursiune a dronelor ruse în Polonia.

Ministerul Apărării rus a publicat imagini cu fregata Amiral Golovko a Flotei de Nord în timp ce lansează o rachetă hipersonică Zircon asupra unei ţinte din Marea Barenţ. Imaginile arătau o rachetă lansată vertical de pe fregată.

"Conform datelor de monitorizare a obiectivului primite în timp real, ţinta a fost distrusă de o lovitură directă", a declarat ministerul.

Ministerul a declarat că avioane antisubmarin cu rază lungă de acţiune ale corpului mixt de aviaţie al Flotei de Nord au fost, de asemenea, implicate în exerciţiu. Acesta a precizat că echipajele Su-34 au exersat un bombardament asupra ţintelor terestre.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat în 2019 că racheta Zircon poate zbura cu o viteză de nouă ori mai mare decât cea a sunetului şi poate lovi ţinte pe mare şi pe uscat la o distanţă de peste 1.000 km (600 mile).

Surse mass-media ruse afirmă că racheta, cunoscută sub numele de 3M22 Zircon în Rusia şi SS-N-33 de NATO, are o rază de acţiune de 400 km până la 1.000 km, iar masa focosului său este de aproximativ 300-400 kg.

