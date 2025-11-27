Rusia face stocuri de rachete, iar Ucraina riscă înfrângerea. Cum forţează SUA Kievul să accepte pacea

Secretarul Armatei Americane, Dan Driscoll, i-a avertizat pe oficialii ucraineni și americani, în timpul vizitei sale la Kiev, săptămâna trecută, când i-a înmânat lui Volodimir Zelenski un plan de pace în 28 de puncte, favorabil Rusiei că Moscova produce în prezent mult mai multe rachete, iar Ucraina riscă o înfrângere iminentă, relatează The New York Times și NBC. Potrivit oficialului american, Kievul trebuie să se grăbească să accepte acordul pentru a evita înfrângerea și pentru a reduce riscul ca Vladimir Putin să atace o țară europeană.

Administrația Trump, prin secretarul Armatei SUA Daniel Driscoll, a presat săptămâna trecută Ucraina și Europa să accepte rapid un acord de pace sub ameninţarea că Rusia produce acum mult mai multe rachete relatează The New York Times, citând mai mulți diplomați europeni. Oficialul american susține că Rusia ar putea folosi stocul tot mai mare de rachete pentru a provoca distrugeri majore în Ucraina și chiar pentru a ataca alte țări europene.

Pe de altă parte, NBC News a relatat, citând surse, că Driscoll le-a spus oficialilor ucraineni că armata lor se află într-o situație gravă pe front și că înfrângerea în fața Rusiei este iminentă, tot în ideea de a-i presa să accepte un acord de pace. Driscoll urmează să revină la Kiev pentru noi negocieri, cu un plan de pace modificat după opoziția exprimată de Ucraina și Europa, însă rămân în continuare de clarificat cel puţin tei puncte-cheie.

Cine este Daniel Driscoll

Daniel Driscoll, secretarul Armatei americane, a apărut în ultimele zile ca un negociator de top în dosarul ucrainean pentru administrația SUA. Potrivit presei de peste ocean, el este fost coleg de facultate cu vicepreședintele american J.D. Vance, cunoscut critic al războiului din Ucraina, şi cel care l-a trimis personal la Kiev săptămâna trecută pentru a-i înmâna președintelui Volodimir Zelenski planul de pace în 28 de puncte, însoțit de o serie de avertismente. Daniel Driscoll ar urma să fie numit, în luna ianuarie, emisar special al SUA pentru Ucraina, în locul generalului-locotenent Keith Kellogg, al cărui mandat expiră și care, potrivit presei americane, nu ar mai dori să ocupe această funcție.

Driscoll i-a avertizat pe europeni că Rusia stochează rachete

Daniel Driscoll, trimis săptămâna trecută la Kiev pentru o discuție cu Zelenski și cu aliații europeni ai SUA, și pentru a susține planul de pace în 28 de puncte, favorabil Rusiei, le-a prezentat acestora date care arată că "acum Armata Rusă acumulează stocuri suficiente de arme cu rază lungă de acțiune". Potrivit oficialilor citați de NYT, mesajul transmis a fost clar: Este nevoie de o soluție rapidă, din cauza pericolului tot mai mare al rachetelor care ar putea da Ucrainei o lovitură fatală și ar putea afecta și alte țări din regiune.

NYT precizează însă că, deși este puțin probabil ca Rusia să reducă semnificativ producția de arme chiar dacă războiul se încheie, Kremlinul nu va mai putea invoca conflictul ca justificare pentru eventuale atacuri asupra altor state europene. Oficialii occidentali prezenți la întâlnire au descris acumularea militară a Rusiei ca fiind alarmantă și au afirmat că avertismentul lui Driscoll a avut impact.

În mod tradițional, SUA ar fi criticat Rusia pentru acumularea de arme și nu ar fi folosit acest argument pentru a susține un acord de pace dezavantajos pentru o țară aflată sub agresiune, subliniază NYT. Evaluarea făcută de SUA, potrivit căreia Moscova își face stocuri de rachete, evaluare susținută de datele armatei ucrainene și de calculele analiștilor, indică o schimbare importantă în industria rusă de armament. Rusia ar putea folosi aceste stocuri pentru a distruge infrastructura energetică deja slăbită a Ucrainei și pentru a slăbi sistemele sale de apărare antiaeriană. De asemenea, ar putea amenința alte țări europene cu atacuri.

Experții au avertizat că stocurile Rusiei vor crește și mai mult dacă luptele se opresc

În septembrie, Rusia a lansat rachete asupra clădirii Guvernului Ucrainei și asupra unei fabrici americane din vestul țării. Iar săptămâna aceasta Rusia a bombardat din nou Kievul cu rachete balistice și drone, aminteşte NYT. Anul trecut, Rusia a lansat 2061 de rachete de croazieră și balistice asupra Ucrainei, iar anul acesta este pe cale să depășească acest număr. Cu toate acestea, ritmul de lansare nu ține pasul cu producția, Rusia păstrează sute de rachete în stoc. "Lansările nu țin pasul cu producția", a evaluat Fabian Hoffmann, expert în armament la Universitatea din Oslo. Rusia își reface, cel mai probabil, stocurile pentru un posibil conflict viitor sau pentru a spori presiunea asupra Kievului.

Rușii lansează deja rachete balistice într-un ritm mai rapid decât Ucraina primește interceptoare pentru sistemele Patriot americane și SAMP/T franco-italiene. "Este un motiv serios de îngrijorare", spune Hoffmann, avertizând că Ucraina riscă să rămână fără interceptoare pentru a-și proteja capitala.

Deși Driscoll a invocat creșterea stocurilor de rachete ca argument pentru ca Ucraina să încheie războiul, experții au avertizat că stocurile Rusiei vor crește și mai mult dacă luptele se opresc. "Dacă Rusia va ieși învingătoare din acest război, s-ar putea simți foarte îndrăzneață pe viitor și va deține un stoc masiv de armament cu rază lungă de acțiune", a avertizat Hoffmann.

Driscoll: Armata Ucrainei riscă o înfrângere iminentă în fața forțelor ruse

În cadrul aceleiași întâlniri, Driscoll le-a transmis oficialilor ucraineni că trupele lor se confruntă cu o situație dezastruoasă pe front și riscă o înfrângere iminentă în fața forțelor ruse, au declarat două surse pentru NBC News.

Rusia își intensifică atacurile aeriene și poate continua războiul pe termen nelimitat, iar situația Ucrainei se va înrăutăți în timp. Prin urmare, negocierea păcii ar fi mai avantajoasă acum decât dintr-o poziție mai slabă în viitor. În plus, SUA nu mai pot susține ritmul actual de livrări de arme și sisteme de apărare antiaeriană necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii Ucrainei. Așa au sunat principalele avertismente ale lui Driscoll. "Mesajul era, practic: pierdeți și trebuie să acceptați acordul", a spus una dintre surse.

