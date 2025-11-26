Cele trei cerinţe din planul de pace pe care Ucraina nu e dispusă să le accepte, deşi americanii fac presiuni

Deși administrația lui Donald Trump vrea să pară că este aproape de un acord de pace în Ucraina, Kievul nu este încă pregătit să accepte condițiile impuse, arată o analiză CNN care sugerează că "optimismul oficial" maschează probleme în negocieri. Potrivit sursei citate, Ucraina a respins trei condiții esențiale din planul american de pace, importante pentru Rusia: cedarea de teritoriu în regiunea Donețk, reducerea efectivelor armatei ucrainene și renunțarea la aderarea la NATO.

Deşi SUA anunţă cu surle şi trâmbiţe progrese înregistrate în discuţiile de pace cu Ucraina, o sursă ucraineană de rang înalt susţine că există în continuare obstacole semnificative, arată o analiză CNN. Președintele Donald Trump a salutat "progrese extraordinare" făcute de echipa sa pentru încheierea războiului din Ucraina, în timp ce un oficial american a declarat marți pentru CBS News că Ucraina este de acord cu planul de pace discutat cu americanii duminică la Geneva, "cu unele mici modificări". Și secretarul de stat american, Marco Rubio, a păstrat un ton optimist după "discuții foarte pozitive" în weekend la Geneva. "Chestiunile care rămân nu sunt de netrecut", a insistat el.

În ciuda versiunii total optimiste promovate de administrația Trump, despre negocierile dificile aflate în desfășurare și menite să contureze o poziție comună a SUA, Ucrainei și Europei privind modul în care ar trebui să se încheie războiul din Ucraina, potrivit unei surse ucrainene de rang înalt, cu acces direct la negocieri, există în continuare diferențe semnificative între ceea ce cere administrația Trump de la Ucraina și ceea ce autoritățile de la Kiev sunt pregătite să accepte.

Sursa respectivă, nenumită, a confirmat că s‑a ajuns la un "consens" pe majoritatea punctelor incluse în planul de pace american în 28 de puncte, care a fost scursă în presă săptămâna trecută. Potrivit sursei citate, mai sunt cel puțin trei aspecte cruciale, nu neînțelegeri minore, asupra cărora rămân diferențe semnificative, care pot decide soarta întregului proces de negociere.

Teritoriile din Donbas

Un prim punct sensibil este dacă Ucraina va ceda teritorii-cheie din regiunea Donbas, anexată dar încă necontrolată pe deplin de Rusia, inclusiv așa-numita "centură fortificată" formată din câteva orașe esențiale pentru securitatea ucraineană. Americanii cer ca Ucraina să cedeze aceste teritorii pentru a deveni o zonă demilitarizată administrată de Rusia. Sursa ucraineană a declarat pentru CNN că s-au înregistrat "anumite progrese" în discuții, dar că nu s-a ajuns încă la un acord privind conținutul sau formularea finală.

"Ar fi foarte greșit să spunem că avem o versiune acceptată de Ucraina", a adăugat sursa.

Reducerea armatei ucrainene

Al doilea punct controversat este propunerea SUA ca Ucraina să-și limiteze efectivele armatei la 600.000 de soldați, un prag menţionat în planul american. Sursa a precizat că s-a discutat despre un număr mai mare ( Financial Times scria de 800.000 de soldaţi), dar Kievul nu a acceptat încă o astfel de concesie.

Renunțarea la NATO

În ceea ce privește cererea ca Ucraina să renunțe la aspirația de a deveni membră NATO, această solicitare rămâne inacceptabilă pentru Kiev, potrivit sursei citate de CNN. O astfel de concesie ar crea un "precedent periculos" și ar oferi Rusiei un veto de facto asupra unei alianțe militare occidentale "din care nici măcar nu face parte", explică sursa ucraineană.

Toate cele trei chestiuni, cedarea de teritorii, reducerea armatei Ucrainei și excluderea definitivă a aderărării la NATO, sunt invocate frecvent de Kremlin drept principalele motive ale declanșării războiului. Totodată, ele reprezintă și condițiile-cheie ale Moscovei pentru a pune capăt luptelor.

Pentru Ucraina, acestea sunt linii roșii vechi pentru care zeci de mii de soldați au luptat și au murit. Renunțarea oficială la oricare dintre ele este un pas major, care ar implica riscuri politice și sociale uriașe pentru conducerea de la Kiev. Oricât de favorabil ar încerca administrația Trump să prezinte situația, realitatea este că nu este vorba despre "câteva puncte rămase în dezacord" sau "detalii minore ce pot fi rezolvate", ci despre diferențe profunde care pot decide soarta conflictului, conchide CNN.

