Rusia nu a renunțat la ambiția de a cuceri Odesa. Harta care apare în spatele generalului Gherasimov

Imagini publicate de Ministerul rus al Apărării sâmbătă 30 august surprind, în spatele șefului Statului Major, Valeri Gherasimov, o hartă a Ucrainei care sugerează posibile ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa şi Mykolaiv.

Harta apare în timp ce Valeri Gherasimov susținea un discurs despre campania militară de primăvară-vară a Rusiei. Șeful Statului Major declară că Moscova va continua ceea ce rușii numesc "operațiunea militară specială", adică războiul din Ucraina.

Harta sugerează planuri de cucerire pentru Odesa, Mykolaiv şi Harkov, trei regiuni neanexate de Moscova și care nu au făcut obiectul unor revendicări recente din partea acesteia, potrivit informațiilor scurse în presa occidentală după întâlnirea lui Vladimir Putin cu Donald Trump din Alaska.

Practic pe harta de la informarea Ministerului rus al Apărării, granița trasată de ruşi nu apare de-a lungul regiunilor Herson și Zaporojie (deja revendicate în Constituție, alături de Donețk și Lugansk), ci mai la vest, incluzând regiunile Odesa și Mykolaiv în interiorul teritoriului rusesc. Această reprezentare taie efectiv sudul Ucrainei și unește Odesa și Mykolaiv cu Rusia, având ca granițe regiunile Kirovohrad și Vinița.

Articolul continuă după reclamă

Rusia ocupă în prezent doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, în timp ce regiunea Odesa rămâne complet sub control ucrainean, relatează The Kyiv Independent.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Capturarea acestor regiuni ar oferi Rusiei controlul total asupra porturilor ucrainene la Marea Neagră, principalelor noduri de transport și al centrelor industriale, vechi obiective strategice pentru Moscova. Potrivit presei occidentale, președintele rus vrea în schimbul păcii ca Ucraina să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să cedeze 20% din regiunea Doneţk, adică fix cât mai are Rusia de cucerit. Kremlinul a reiterat aceste cerințe în cadrul discuțiilor de la Istanbul, din iulie.

Chestiunea concesiilor teritoriale a apărut după ce președintele american Donald Trump a avansat ideea unor "schimburi de teritorii" în conversații cu lideri europeni și cu președintele Volodimir Zelenski.

O sursă din administraţia prezidenţială ucraineană a declarat pentru Kyiv Independent că Moscova ar fi propus retragerea armatei ucrainene din zonele controlate în Donețk și Lugansk, în schimbul unei retrageri parțiale din Sumî și Harkov. Zelenski a respins astfel de propuneri pe 9 august, afirmând că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a pune capăt războiului.

Gherasimov sustine că trupele ruse se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului

Gherasimov a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au "iniţiativa strategică", relatează Reuters. "Grupul combinat de trupe continuă o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului", a declarat Gherasimov într-un discurs susţinut în faţa comandanţilor ruşi făcut public de Zvezda, ziarul oficial al Ministerului Apărării. "În prezent, iniţiativa strategică este cu totul a forţelor ruse", a adăugat el.

Rusia şi-a intensificat în această vară loviturile aeriene asupra oraşelor ucrainene aflate mult dincolo de linia frontului şi a continuat ofensiva de-a lungul unei mari părţi a frontului de est, încercând să câştige mai mult teritoriu, notează Reuters.

Şeful statului major rus susţine că Rusia a efectuat 76 de lovituri ţintite asupra unor facilităţi ale complexului militaro-industrial ucrainean în această primăvară şi vară, vizând în principal siturile unde se află sistemele de rachete cu rază lungă de acţiune şi unde sunt produse drone.

Gherasimov a mai declarat că Rusia controlează în prezent 99,7% din regiunea Lugansk, 79% din regiunea Doneţk, 74% din regiunea Zaporojie şi 76% din regiunea Herson. Din luna martie, Rusia a cucerit peste 3.500 de kmp de teritoriu în Ucraina şi a obţinut controlul asupra a 149 de sate, a adăugat Gherasimov. Forţele ruse au ocupat în acest an sate din alte două regiuni ucrainene, Dnipropetrovsk, unde Mosova susţine că a cucerit 7 sate şi Sumî, unde ruşii au intrat în aproximativ 10 sate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰