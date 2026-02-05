Vladimir Putin vrea să umilească Europa. Este noul avertisment al lui Volodimir Zelenski. Declaraţiile vin după ce Donald Trump i-a luat apărarea liderului de la Kremlin fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Tot Zelenski a mai declarat că singurul de care Putin se teme este chiar liderul american. La Abu Dhabi, Rusia şi Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace. Peste noapte, Rusia a lansat alte atacuri asupra Ucrainei.

Productivă. Aşa au descris oficialii americani prima zi de noi negocieri de la Abu Dhabi. Şi pentru ucraineni ziua a venit cu veşti bune. "Urmează ceva important. Ne aşteptăm la un schimb de prizonieri de război în viitorul apropiat", a declarat Volodimir Zelenski. Discuţiile de la Abu Dhabi continuă şi astăzi. Negocieri s-au purtat şi la Moscova, în secret, însă. Potrivit jurnaliştilor de la Reuters, consilierul lui Emmanuel Macron, unul dintre cei mai valoroşi diplomaţi francezi, a discutat direct cu oficialii lui Putin pe tema Ucrainei. Zelenski şi liderii ţărilor aliate ar fi fost informaţi dinainte.

Putin, apărat de Trump: "Şi-a ţinut cuvântul"

Într-un interviu acordat televiziunii franceze, liderul de la Kiev a prezentat noul bilanţ al militarilor ucraineni care au murit în aproape patru ani de război - 55.000. Zelenski a lansat şi un avertisment. "Interesul lui Putin este să umilească Europa. Cred că presiunea europenilor asupra lui Putin nu este suficientă. Putin se teme doar de Donald Trump", a declarat Volodimir Zelenski. Declaraţiile vin după ce 71 de rachete balistice şi 450 de drone au semănat pagube uriaşe în infrastructura ucraineană. Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a încălcat armistiţiul anunţat de Donald Trump joia trecută şi că a folosit încetarea focului pentru a pregăti un atac major. De la Casa Albă, Trump îl contrazice.

"Şi-a ţinut cuvântul în această privinţă. O săptămână înseamnă mult. Acceptăm orice (armistiţiu - n.red.) pentru că este extrem de frig acolo. Dar ne-am înţeles să dureze de duminică până duminică. Mi-aş fi dorit să facă asta, să ţină mai mult armistiţiul. Vreau ca el să pună capăt războiului", a declarat Donald Trump. Tonul împăciuitor al lui Donald Trump vine în condiţiile în care mâine expiră singurul acord nuclear rămas în picioare între Statele Unite și Rusia. Noul START, semnat în 2010 de foştii preşedinţi Barack Obama şi Dmitri Medvedev, limita drastic numărul de focoase nucleare şi bombardiere pe care cele două super-puteri pot să le deţină.

Rusia deţine cel mai mare arsenal nuclear din lume şi a propus în septembrie prelungirea cu încă un an a înţelegerii. Trump vrea însă un acord nou, la care să ia parte şi China şi nu a răspuns până acum ofertei de la Moscova.

