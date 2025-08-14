Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete ale Ucrainei şi a distrus două sisteme Patriot

Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete, informează Reuters, citată de news.ro.

Folosind rachete şi drone, forţele ruse au distrus o serie de sisteme occidentale de apărare antirachetă - inclusiv lansatoare Patriot şi radare de control, în regiunile Dnipropetrovsk şi Sumî - care fuseseră desfăşurate pentru a apăra aceste fabrici, a declarat ministerul.

"O încercare a regimului de la Kiev, împreună cu partenerii săi occidentali, de a organiza producţia de rachete pentru a lansa atacuri în adâncul teritoriului Federaţiei Ruse a fost dejucată", se arată într-un comunicat al Ministerului rus al Apărării.

