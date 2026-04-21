Rusia va opri livrările de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta Drujba. Reacţia Kremlinului

Rusia va opri, de la 1 mai, livrările de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta Drujba, au transmis trei reprezentanți din industria petrolului pentru agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Un program ajustat de export de petrol a fost trimis Kazahstanului și Germaniei.

Kazahstanul a devenit un furnizor important pentru Germania, iar oprirea livrărilor ar crea probleme serioase

Oprirea fluxului de petrol din Kazahstan ar adăuga și mai multă incertitudine în aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în contextul în care războiul din Iran perturbă transporturile de energie din Orientul Mijlociu, explică Reuters care aminteşte şi că relațiile energetice de lungă durată ale Berlinului cu Moscova au fost rupte de războiul din Ucraina.

În 2025, Kazahstanul a trimis către Germania 2.146 milioane de tone de petrol, echivalentul a aproximativ 43.000 de barili pe zi, cu 44% mai mult decât în 2024, deci o creștere semnificativă. Iar în primele 3 luni din 2026 au fost livrate deja 730.000 de tone.

Dacă livrările de petrol se opresc complet, rafinăria PCK din Schwedt, una dintre cele mai mari rafinării din Germania, ar pierde aproximativ 17% din materia primă pe care o procesează anual. Combustibilul produs acolo alimentează 9 din 10 mașini din regiunea Berlin-Brandenburg

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este la curent cu o astfel de decizie. "Vom încerca să verificăm", le-a spus acesta jurnaliștilor.

Relațiile politice și de afaceri dintre Rusia și Germania au fost afectate de conflictul din Ucraina. Livrările de petrol rusesc au fost oprite după începutul războiului, iar Berlinul a plasat în 2022 subsidiarele locale ale celui mai mare producător rus de petrol, Rosneft, sub administrare specială.

Kazahstanul a furnizat petrol către rafinăria PCK prin ramura nordică a conductei Drujba, care traversează Polonia, începând din 2023, însă livrările au fost întrerupte în repetate rânduri din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra secțiunii rusești a conductei.

Un purtător de cuvânt al operatorului polonez de conducte PERN a declarat pentru Reuters că firma este pregătită să transporte petrol pentru acționarii non-ruși ai rafinăriei PCK prin portul Gdansk, dacă i se va solicita. Printre acționarii rafinăriei din Schwedt se numără Rosneft, Shell și Eni.

Georgiana Dulgheru

