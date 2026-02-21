Axios: Trump ar avea pe masă un plan de asasinare a ayatollahului Khamenei. Ce spun negociatorii

Donald Trump ia în calcul o posibilă înțelegere cu Iranul care ar permite o formă limitată, "simbolică", de îmbogățire a uraniului, dacă aceasta nu oferă nicio șansă dezvoltării unei arme nucleare, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Axios. În același timp, liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate și scenarii militare radicale, inclusiv opțiuni care îl vizează direct liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei.

Declaraţia sugerează că, în ciuda pozițiilor publice aparent ireconciliabile, ar putea exista o mică fereastră pentru un acord care să limiteze programul nuclear iranian și să evite un conflict militar, scrie Axios. În același timp, însă, lui Trump i-au fost prezentate și opțiuni militare care includ scenarii extreme, inclusiv eliminarea liderului suprem iranian.

Miza: un acord sau riscul unui atac

Potrivit oficialilor americani, standardul pentru propunerea pe care Iranul urmează să o trimită este foarte ridicată. Planul trebuie să convingă nu doar Casa Albă, ci și numeroșii sceptici din administrație și din regiune.

"Președintele Trump va fi pregătit să accepte un acord care să fie substanțial și pe care să îl poată susține politic în țară. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care să nu o putem refuza. Iranienii continuă să rateze fereastra. Dacă joacă jocuri, nu va exista prea multă răbdare", a declarat oficialul american pentru sursa citată.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat vineri că propunerea iraniană va fi finalizată în următoarele două sau trei zile. Totuși, oficiali americani și israelieni au declarat pentru Axios că Trump ar putea ordona un atac chiar în acest weekend.

Opțiuni militare extreme pe masa președintelui

Unii dintre consilierii lui Trump recomandă prudență, argumentând că, pe măsură ce timpul trece și desfășurarea militară americană în regiune crește, crește și puterea de negociere a Washingtonului.

Chiar și apropiați de-ai lui Trump recunosc că nu știu ce decizie va lua acesta și când.

"Președintele nu a decis încă să lovească. Știu asta pentru că nu am lovit. S-ar putea să nu o facă niciodată. S-ar putea să se trezească mâine și să spună: "Gata"", a declarat un consilier senior al lui Trump.

Acesta a precizat că Pentagonul a prezentat mai multe scenarii. "Au ceva pentru fiecare scenariu. Un scenariu îl elimină pe ayatollah, pe fiul său și pe mullahii", a spus consilierul, referindu-se la liderul suprem Ali Khamenei și la fiul său Mojtaba, considerat un potențial succesor. "Ce va alege președintele, nimeni nu știe. Nu cred că nici el știe."

O a doua sursă a confirmat că un plan pentru uciderea lui Khamenei și a fiului său i-a fost prezentat lui Trump cu câteva săptămâni în urmă.

Un alt consilier apropiat a declarat: "Trump își păstrează opțiunile deschise. Ar putea decide un atac în orice moment."

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a transmis: "Presa poate continua să speculeze cât dorește despre gândirea președintelui, dar numai președintele Trump știe ce poate sau nu poate face."

Divergențe privind "îmbogățirea zero"

Public, pozițiile Washingtonului și Teheranului privind îmbogățirea uraniului par incompatibile. Totuși, declarațiile recente sugerează că există încă un spațiu limitat de negociere.

Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu, deoarece centrifugele din instalațiile sale nucleare au fost în mare parte distruse de lovituri aeriene anul trecut. SUA și Israelul au avertizat că vor lovi din nou dacă procesul este reluat.

Cu toate acestea, liderul suprem Ali Khamenei a fost categoric că Iranul nu va renunța la dreptul său de a îmbogăți uraniu, despre care regimul susține că este destinat exclusiv scopurilor civile. Trump a declarat în repetate rânduri că nu dorește ca Iranul să aibă capacitatea de a îmbogăți.

Araghchi a susținut într-un interviu pentru "Morning Joe" că partea americană nu a cerut Iranului să accepte "zero îmbogăţirea" în timpul discuțiilor recente de la Geneva. El a negat și că Iranul ar fi oferit suspendarea temporară a programului.

"Ceea ce discutăm acum este cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogățirea, este pașnic și va rămâne pașnic pentru totdeauna", a spus Abbas Araghchi, adăugând că Iranul ar putea lua "măsuri de consolidare a încrederii" în schimbul ridicării sancțiunilor americane.

O "victorie" pentru ambele părți?

Un oficial american a declarat că emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, i-au transmis lui Araghchi că poziția lui Trump rămâne "zero îmbogăţire" pe teritoriul iranian.

Totuși, dacă propunerea va include "o îmbogățire mică, simbolică" și dacă iranienii vor furniza dovezi detaliate că aceasta nu reprezintă o amenințare, SUA sunt dispuse să o analizeze.

Surse apropiate negocierilor au precizat că mediatorii din Oman și Qatar au transmis ambelor părți că orice acord trebuie să permită fiecărei tabere să revendice o victorie și să fie acceptabil, pe cât posibil, pentru statele din vecinătate.

"Ar trebui să fie un acord tip win-win. Asta este partea dificilă. Trebuie să acomodeze interesele și preocupările ambelor părți", a declarat Araghchi.

Ce urmează

Oficialul american a insistat că Washingtonul va aștepta propunerea scrisă a Iranului înainte de a decide următorii pași.

"Vom vedea ce ne oferă în scris. Pe baza acestui lucru, vom vedea cât de serioși sunt. Mingea este în terenul lor", a spus acesta.

Proiectul iranian ar urma să includă "angajamente politice și măsuri tehnice" pentru a demonstra caracterul pașnic al programului nuclear. Potrivit lui Araghchi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, este implicat în discuții și ar fi propus "măsuri tehnice" pentru a preveni deturnarea programului în scopuri nepașnice.

Astfel de măsuri ar putea presupune revenirea inspectorilor ONU în Iran, cu un mandat extins de monitorizare, precum și eliminarea sau diluarea celor aproximativ 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, îngropate în instalațiile nucleare iraniene în urma bombardamentelor americane și israeliene.

Denisa Gheorghe

