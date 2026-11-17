Gardienii Revoluției din Iran au anunțat marți că au lansat un atac cu drone asupra unui radar american aflat la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain. Potrivit acestora, operațiunea reprezintă un răspuns la presupusele pătrunderi ale dronelor americane în spațiul aerian iranian. Este al treilea atac revendicat de Iran asupra unor obiective americane din Bahrain începând de vineri, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Bahrainul a anunțat că a interceptat atacurile aeriene lansate de Iran.

Iranul anunță un nou atac cu drone asupra SUA. Un radar american din Bahrain ar fi fost lovit - Captură foto X/ TRT World

UPDATE: Bahrainul a anunțat marți că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat atacurile lansate de Iran, după ce Gardienii Revoluției au susținut că au vizat cu drone un radar militar american de la baza aeriană Sheikh Isa. Potrivit forțelor iraniene, atacul ar fi fost o ripostă la presupusele încălcări repetate ale spațiului aerian iranian de către drone militare americane, relatează Reuters.

"Drone de luptă ale Gardienilor Revoluţiei au atacat în această dimineaţă, într-o operaţiune precisă, un sistem de radar aparţinând forţelor agresoare americane din baza Sheikh Isa, de pe insula Bahrain", a transmis corpul militar de elită iranian într-un comunicat preluat de agenţia Tasnim.

Gardienii Revoluţiei au precizat că atacul a fost efectuat după o serie de operaţiuni de apărare aeriană şi război electronic în cadrul cărora au afirmat că au interceptat, distrus şi capturat aeronave americane fără pilot. În plus, au avertizat că încălcările spaţiului aerian iranian şi utilizarea instalaţiilor militare din regiune pentru acţiuni ostile împotriva Iranului "nu vor rămâne fără răspuns".

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Gardienii Revoluției au revendicat trei atacuri în doar câteva zile

Corpul de elită iranian revendicase alte două atacuri împotriva unor obiective americane în Bahrain în ultimele zile, vineri împotriva unui radar de avertizare timpurie, a cărui locaţie nu a fost specificată, şi duminică împotriva unui radar de apărare aeriană de la baza de elicoptere Al Riffa. Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a negat versiunea iraniană a atacului de vineri şi a afirmat că forţele sale au interceptat două drone iraniene şi că instalaţiile sale nu au suferit daune.

Gardienii Revoluţiei au prezentat aceste două atacuri ca represalii pentru un bombardament aerian pe care l-a atribuit SUA împotriva unui turn de telecomunicaţii din Sirik, în sudul Iranului, în noaptea de 12 noiembrie. La începutul lunii noiembrie, Washingtonul a recunoscut că a bombardat obiective militare pe insula iraniană Qeshm, în primul atac asupra teritoriului iranian confirmat de SUA din septembrie.

La aproape nouă luni după începerea războiului, tensiunile dintre Iran şi SUA s-au intensificat în ultimele săptămâni, cu schimburi de atacuri şi incidente în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce eforturile de mediere pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflict continuă să nu dea rezultate.