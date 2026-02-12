Scandal la JO: Președinta CIO, în lacrimi. Reacţia ucraineanului descalificat pentru casca "politică"

Scandal de proporţii la Jocurile Olimpice de Iarnă. Președinta CIO, Kirsty Coventry, a izbucnit în lacrimi după ce sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu mai puțin de o oră înainte de startul probei de skeleton (sanie pe burtă pe zăpadă), pentru că a refuzat să renunțe la o cască interzisă, inscripționată cu imagini și mesaje în memoria sportivilor ucraineni uciși în războiul cu Rusia, relatează Daily Mail. Oficialii au considerat casca un "mesaj politic", interzis în timpul competiției.

Decizia a stârnit un scandal major, iar președinta CIO, Kirsty Coventry, a încercat personal să negocieze cu sportivul în dimineața competiției. După discuții fără rezultat, Coventry a apărut în fața presei vizibil emoționată și chiar în lacrimi, spunând că mesajul este unul puternic și de comemorare, dar că CIO nu a reușit să găsească o soluție care să respecte regulile de exprimare pe terenul de competiție.

Heraskevych a reacționat şi el pe rețelele sociale cu mesajul: "Acesta este prețul demnității noastre", susținând că CIO se teme de memoria sportivilor uciși și că decizia favorizează indirect narativul Rusiei. El a spus că nu va renunța la acest gest, chiar dacă își pierde "momentul olimpic".

În imaginile descrise în articol, tatăl și antrenorul său, Mykhailo Heraskevych, a fost surprins plângând în zăpadă după aflarea veștii.

Sportivul ucrainean, Vladyslav Heraskevych, concurent la skeleton (sanie pe burtă pe zăpadă) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a fost exclus din competiție cu mai puțin de o oră înainte de start. Sportivul a refuzat să renunțe la o cască inscripționată cu imagini și mesaje dedicate sportivilor ucraineni uciși în războiul cu Rusia, element considerat de CIO drept "mesaj politic" și interzis în timpul concursului.

CIO a transmis oficial că sportivului i s-au oferit alternative: să poarte casca în antrenamente, să o arate în zona de interviuri după concurs sau să folosească alte forme de doliu, precum banderola neagră ori spații dedicate comemorării în satul olimpic. CIO insistă că problema nu a fost mesajul în sine, ci locul în care acesta era exprimat, adică în timpul competiției.

Ucraina intenționează să conteste decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS), iar CIO se pregătește pentru reacții publice dure, deși argumentează că o excepție ar fi deschis calea și altor mesaje politice din partea altor țări.

