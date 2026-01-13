Satul unde facturile sunt de zeci de ori mai mari decât pensiile. Disperaţi, sătenii cer ajutorul lui Putin

Satul Brajnoe, din raionul Kansk din Siberia, se luptă cu facturi la utilităţi imposibil de plătit, care depăşesc de zeci de ori veniturile. Localnicii au strâns bani ca să ajungă la Moscova şi să-şi spună păsurile direct autorităţilor, mai ales că, spun ei, tarifele la apă, căldură şi electricitate sunt de 20 de ori mai mari decât ar trebui.

Anul acesta, oamenii din Brajnoe l-au trimis pe delegatul lor, mama a doi soldaţi morţi în război, pe nume Liubov Smarygina, să încerce să obţină o întâlnire cu preşedintele Rusiei. "Am venit degeaba, se pare", spune unul dintre săteni. "Am mai trimis cereri la administraţia prezidenţială, dar speram că de data asta vom fi primiţi personal. Am scris la procuratură, la Duma, la Comitetul de anchetă. Dar ni s-a răspuns mereu la fel, ca şi cum n-ar fi văzut niciodată facturile uriaşe. Ne-am gândit că poate o mamă care şi-a pierdut doi fii ar reuşi să ne facă auziţi. Dar nu, nu am trecut de pragul biroului", potrivit unui reportaj Europa Liberă.

Înainte de plecare, Liubov Smarygina a primit, ca toţi ceilalţi din sat, factura pentru încălzire, apă şi curent. "Doar pentru apă şi încălzire a avut 17.000 de ruble, iar pensia ei e de 15.000. La toate se adaugă gunoiul şi curentul. Din ce plăteşte? Din indemnizaţia de înmormântare a fiilor, de acolo îşi ia banii", povesteşte un sătean.

Sătenii spun că Smarygina a cerut ajutor chiar şi la Ministerul Apărării, dar i s-a răspuns că nu se ocupă de astfel de probleme. "Ei spun: ‘Aţi primit bani pentru moartea copiilor, ce mai vreţi?’ şi atât. Statul o lasă singură cu o pensie mizerabilă, iar facturile o vor ruina în câţiva ani. N-are nicio şansă", adaugă o vecină.

În vara lui 2025, sătenii au trimis o cerere colectivă la Duma şi la preşedinte, arătând că tarifele lor sunt de 15, chiar 20 de ori mai mari decât în oraşul Krasnoiarsk, aflat la 200 km distanţă. Răspunsul? Simple formalităţi, fără soluţii reale.

"Plătim mai mult decât pensiile noastre. Un metru cub de apă e de 18 ori mai scump decât în Krasnoiarsk! De ce? Aşa a decis Ministerul Tarifului şi asta e doar cu reducerea pentru pensionari. Fiica mea plăteşte aproape 30.000 pe lună şi locuim în case vechi de lemn, nu în palate. Cum să supravieţuieşti? Unii iau credite. Alţii, ca Liubov, plătesc din indemnizaţiile pentru înmormântarea copiilor", se plâng localnicii.

Primele facturi exagerate au venit în iarna lui 2025, când preţul apei a sărit de la 3 - 4.000 la 15.000 de ruble. Deputatul regional Alexei Boikov a fost printre primii care a vorbit public despre situaţie. În august, facturile ajunseseră la 100.000 de ruble pentru unii săteni. Autorităţile regionale au confirmat că au existat "nereguli la stabilirea tarifelor", iar procuratura a început o anchetă. S-a descoperit că tarifele au fost calculate pe o suprafaţă mai mare decât cea reală şi că s-au inclus servicii imposibil de oferit, de exemplu, apă caldă deşi în sat nu există conducte pentru ea.

Liubov Smarygina s-a adresat personal preşedintelui: "Am venit din Brajnoe să cer ajutor. Sunt mama a doi fii morţi în război. Vă rog să ne ajutaţi să supravieţuim" Vecinii spun că aceasta a fost ultima lor speranţă. "Chiar şi deputaţii mint, spun că facturile au scăzut, dar nu e adevărat. Trebuia să facem ceva radical. Am zis, cine ar putea fi ascultat la Kremlin? O mamă care şi-a pierdut copiii, dar nici asta nu a mers", spune Alexei, un sătean.

"Oamenii pleacă, dar noi muncim la fel. Producem tone de cereale, creştem mii de capete de animale. Totuşi, tinerii pleacă la război sau în alte locuri. În sat trăiesc acum vreo 1.500 de oameni. În urmă cu o sută de ani erau mai mulţi. În plus, sute de tineri din raion au fost mobilizaţi şi majoritatea nu s-au mai întors", spune Serghei, sătean.

