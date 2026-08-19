Scafandru ucrainean, suspectat de implicare în exploziile Nord Stream, arestat în Croația

Un al doilea suspect în cazul exploziilor care au avariat gazoductele Nord Stream în 2022 a fost arestat în Croația și urmează să fie extrădat în Germania, au anunțat miercuri procurorii germani.

Parchetul Federal al Germaniei a precizat că este vorba despre cetățeanul ucrainean Vladimir Z. Acesta a fost arestat de poliție în orașul croat Pula, în baza unui mandat european de arestare, potrivit Reuters, citată de Mediafax. Procurorii au formulat în iulie acuzații penale împotriva unui alt ucrainean, fostul ofițer Serhii K., pentru implicare în explozii, susținând că acesta a acționat în numele unor entități ale statului ucrainean.

Atacul a avariat Nord Stream 1, o rută importantă pentru transportul gazelor rusești către Europa

Potrivit procurorilor, Vladimir Z., scafandru profesionist, făcea parte din grupul condus de Serhii K. care ar fi amplasat explozibili pe gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, în apropierea insulei daneze Bornholm. Rusia și statele occidentale au descris drept acte de sabotaj exploziile din septembrie 2022, produse la câteva luni după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

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Atacul a avariat Nord Stream 1, o rută importantă pentru transportul gazelor rusești către Europa, dar și Nord Stream 2, care nu fusese încă pus în funcțiune. La momentul atacului, Moscova oprise deja livrările prin Nord Stream 1, invocând sancțiunile occidentale și probleme tehnice. Statele europene au acuzat însă Rusia că folosește energia ca instrument de presiune.