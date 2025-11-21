„Schema” prin care o româncă din Italia a reuşit să strângă în timp record 100.000 de euro

O româncă din Ancona, Italia, a reuşit să strângă într-un timp record 100.000 de euro. Schema însă prin care s-a îmbogăţit rapid ar putea să o trimită pentru o vreme în spatele gratiilor.

Femeia de 39 de ani a fost angajată să facă curăţenie în casa unui om de afaceri, de unde a început încet-încet să plece cu câte o sumă de bani. În total, românca şi-ar fi însuşit suma de 100.000 de euro. La un moment dat, antreprenorul, care îşi aducea banii acasă din încasări, a descoperit că îi dispar bani în mod sistematic. Aşa că a început să îşi suspecteze menajera. Românca avea cheile locuinței și intra aproape întotdeauna când proprietarul lipsea, scrie Il Messaggerio.

A furat de la proprietarul casei

Italianul a depus plângere la poliţie, iar oamenii legii au decis să instaleze în casa lui camere de supraveghere. Astfel, marți s-a declanșat operațiunea coordonată de agenții conduși de vicecomisarul Carlo Pinto. Aceștia au așteptat ca femeia de 39 de ani să intre în casă și au urmărit-o apoi. Au oprit-o la terminalul din piața Ugo Bassi. Între timp, alți agenți au verificat împreună cu proprietarul locuinței lipsa efectivă a banilor din geanta păstrată în dulap.

Articolul continuă după reclamă

În zona Piano, femeia de 39 de ani a fost percheziționată. În buzunarele ei au fost găsiți 5.000 de euro cash, sumă luată cu puțin timp înainte din casa antreprenorului. Ulterior, anchetatorii au mers la locuința româncei. Aici au fost găsiți alți 75.000 de euro. Pentru procuratură, acesta reprezintă produsul furtului comis în mod repetat. Banii au fost puși sub sechestru, iar femeia a fost arestată și plasată în arest la domiciliu, în așteptarea confirmării arestării de către judecător.

