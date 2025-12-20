Împinşi de sărăcie, 2 prieteni au săpat pământul cu mâinile şi au făcut o descoperire care le va schimba viaţa

Doi prieteni din copilărie dintr-o regiune săracă a Indiei au găsit un diamant de peste 15 carate, o descoperire rară care le-ar putea schimba complet viața, scrie BBC .

Într-o dimineață de iarnă în Panna, o regiune cunoscută pentru minele de diamante din centrul Indiei, doi prieteni din copilărie au făcut o descoperire care le-ar putea schimba definitiv destinul. Satish Khatik și Sajid Mohammed au observat o piatră mare și strălucitoare pe un teren pe care îl închiriaseră cu doar câteva săptămâni înainte, în speranța că vor avea noroc.

După ce au dus piatra la evaluatorul oficial de diamante al orașului, au aflat că descoperiseră un diamant natural de 15,34 carate, una dintre cele mai valoroase categorii de diamante. "Valoarea estimată a pietrei este între 5 și 6 milioane de rupii (aproximativ 55.000 - 66.000 de dolari), iar diamantul va fi scos la licitație în curând", a declarat pentru BBC Hindi Anupam Singh, evaluatorul de diamante.

Guvernul organizează licitații trimestriale, la care participă cumpărători din India și din străinătate.

"Prețul final depinde de cursul dolarului și de reperele stabilite de Rapaport Report", a explicat Singh, referindu-se la una dintre cele mai importante surse de analiză a pieței internaționale de diamante.

Cei doi tineri spun că sunt copleșiți de bucurie. "Acum ne putem căsători surorile", au spus ei.

Satish Khatik, în vârstă de 24 de ani, deține o mică măcelărie, iar Sajid Mohammed, 23 de ani, vinde fructe. Ambii provin din familii sărace și sunt cei mai mici fii ai familiilor lor.

De generații întregi, localnicii din Panna își încearcă norocul în căutarea diamantelor. Zona, aflată în statul Madhya Pradesh, este una dintre cele mai puțin dezvoltate din India, confruntându-se cu sărăcie, lipsa apei și șomaj.

Paradoxal, Panna adăpostește cele mai mari rezerve de diamante ale Indiei și rămâne un magnet pentru căutătorii de pietre prețioase. Deși rezervele Indiei sunt modeste în comparație cu marii producători mondiali, ele au o importanță istorică semnificativă.

Majoritatea minelor sunt administrate de stat, însă autoritățile locale închiriază anual mici parcele locuitorilor, la prețuri simbolice. Pentru mulți, această muncă reprezintă o ultimă speranță de a-și îmbunătăți viața - chiar dacă, de cele mai multe ori, efortul nu este răsplătit.

Sajid Mohammed spune că tatăl și bunicul său au săpat aceste terenuri timp de zeci de ani, fără să găsească altceva decât "praf și fragmente de cuarț". Tatăl său, Nafees, crede că "zeii le-au răsplătit, în sfârșit, munca grea și răbdarea".

Cei doi prieteni au închiriat terenul din disperare, pentru că veniturile lor modeste nu mai făceau față cheltuielilor zilnice, cu atât mai puțin costurilor unei nunți. După muncă, seara, sau ori de câte ori aveau timp liber, cei doi săpau pământul cu mâinile, spălau solul prin site și sortau cu atenție mii de pietricele, în căutarea unei licăriri de speranță.

Potrivit lui Ravi Patel, ofițerul minier al districtului Panna, norocul le-a surâs rapid. "Au închiriat parcela pe 19 noiembrie. Faptul că au descoperit un diamant de calitate în doar câteva săptămâni este extrem de rar", a spus acesta.

Deși nu au primit încă banii, Satish Khatik și Sajid Mohammed spun că nu se grăbesc să-și schimbe viața. "Nu ne gândim încă la mutarea într-un oraș mare sau la extinderea afacerilor. Deocamdată, cel mai important lucru pentru noi este să ne putem căsători surorile", au spus ei.

