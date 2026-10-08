Scriitoarea Anne Carson a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2026

Academia Suedeză a anunțat astăzi că Premiul Nobel pentru Literatură 2026 este acordat scriitoarei canadiene Anne Carson pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană.

În vârstă de 76 de ani, poeta și eseista canadiană Anne Carson este apreciată pentru modul în care combină poezia, proza, eseul și referințele din literatura clasică.

Cine este Anne Carson

Născută la Toronto în 1950, Anne Carson a devenit încă din liceu pasionată de limbile clasice, pasiune care avea să-i marcheze decisiv opera. A studiat la Universitatea din Toronto și a debutat în 1987 cu poemul amplu „Kinds of Water”, câștigându-și treptat consacrarea prin volume precum „Short Talks”, „Autobiography of Red”, „The Beauty of the Husband”, „NOX”, „Float” și „Wrong Norma”.

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Totodată, una dintre cele mai importante clasiciste contemporane, Carson a tradus în limba engleză „Electra” lui Sofocle, o antologie din poezia lui Sappho și „Oresteia” lui Eschil. Este autoarea celebrului eseu „Eros the Bittersweet”, dedicat naturii paradoxale a iubirii romantice.

De-a lungul carierei sale, Anne Carson a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care Lannan Literary Award, The Pushcart Prize și The Griffin Poetry Prize, precum și cu burse Guggenheim și MacArthur.

Anul trecut, premiul i-a revenit scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei", conform Academiei Suedeze.

Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari. Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost create de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Nobelul pentru Literatură, la fel ca şi celelalte premii, va fi înmânat la Stockholm, în cadrul unei ceremonii speciale organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel.

Istoria premiilor Nobel

La 27 noiembrie 1895, Alfred Nobel şi-a semnat testamentul, alocând cea mai mare parte a averii sale unei serii de premii, Premiile Nobel. Conform prevederilor testamentului lui Nobel, o parte a fost dedicată "persoanei care va fi creat, în domeniul literaturii, cea mai remarcabilă operă într-o direcţie idealistă", potrivit nobelprize.org.

Începând din 1901, au fost acordate 118 Premii Nobel pentru Literatură. Acest premiu nu a fost acordat în şapte ani, 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 şi 1943. În statutul Fundaţiei Nobel se menţionează: "Dacă niciuna dintre operele luate în calcul nu este considerată a avea importanţa indicată în primul paragraf, suma premiului va fi rezervată până în anul următor. Dacă, chiar şi atunci, premiul nu poate fi acordat, suma va fi adăugată la fondurile restricţionate ale Fundaţiei". În timpul celor două războaie mondiale au fost acordate mai puţine Premii Nobel.

Un număr de 122 de persoane au primit Premiul Nobel pentru Literatură în perioada 1901-2025.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost împărţit între doi laureaţi de doar de patru ori, în 1904, 1917, 1966 şi 1974. Împărţirea unui premiu este un fenomen mai frecvent în cadrul celorlalte categorii de nobeluri. "Probabil că acest lucru ţine de natura literaturii. Premiile ştiinţifice sunt adesea acordate în comun, deoarece realizarea este comună sau pentru realizări foarte apropiate una de alta", după cum a declarat Peter Englund, secretar permanent al Academiei Suedeze între 2009 şi 2015.

Cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

Cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Literatură a fost Rudyard Kipling, 1907, la vârsta de 41 de ani, iar cel mai vârstnic laureat a fost romanciera Doris Lessing, premiată în 2007, la 87 de ani.

Un număr de 18 femei au primit Premiul Nobel pentru Literatură. Scriitoarea suedeză Selma Lagerlöf (1858-1940) a fost prima femeie care a primit acest premiu, în 1909.

Două persoane au refuzat Premiul Nobel pentru Literatură. Boris Pasternak, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 1958, a acceptat iniţial premiul, dar ulterior a fost obligat de autorităţile ţării sale, Uniunea Sovietică, să-l refuze. De asemenea, Jean Paul Sartre, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 1964, a refuzat premiul deoarece a refuzat în mod constant toate distincţiile oficiale.

Un singur Nobel pentru Literatură a fost acordat postum, în 1931, autorului Erik Axel Karlfeldt. Începând din 1974, Statutul Fundaţiei Nobel prevede că un Premiu Nobel nu poate fi acordat postum, cu excepţia cazului în care decesul survine după anunţarea câştigătorului. Nicio persoană nu a primit Premiul Nobel pentru Literatură de mai multe ori.

Academia Suedeză este responsabilă de alegerea laureaţilor Premiului Nobel pentru Literatură. Organul său de lucru este Comitetul Nobel, ales dintre membrii săi pentru un mandat de trei ani.

Cum se desfăşoară procesul de nominalizare

Nominalizările şi opiniile redactate în fiecare an de membrii Comitetului Nobel pentru Literatură sunt păstrate secrete timp de 50 de ani.

"Calitatea literară" este principalul criteriu după care se ghidează membrii comitetului în alegerea câştigătorului. "Câştigătorul trebuie să fie cineva care scrie literatură de excepţie, cineva despre care simţi, când îi citeşti operele, că există un fel de forţă, o evoluţie care se menţine de-a lungul cărţilor, a tuturor cărţilor sale", a declarat scriitoarea Ellen Mattson, membră a Academiei Suedeze şi a Comitetului Nobel, citată pe nobelprize.org.

Procesul de nominalizare funcţionează, în general, la fel ca la alte premii literare. "Începem cu o listă foarte lungă de (aproximativ) 220 de nume - acestea sunt numele care provin din întreaga lume. Apoi trebuie să ne orientăm prin această masă enormă de nume şi aici avem nevoie de ajutorul unor experţi din diferite părţi ale lumii. În cele din urmă, ajungem la o listă de aproximativ 20 de nume pe care vrem să le luăm în considerare pentru premiul din acest an şi le analizăm foarte amănunţit până când reuşim să alegem cinci nume care intră pe lista scurtă", potrivit lui Ellen Mattson.

"Aici începe adevărata muncă pentru noi, membrii comitetului, şi pentru întreaga academie. Comitetul citeşte tot ce au scris aceşti cinci scriitori - citind, reflectând asupra a ceea ce citeşti, evaluând şi explicând foarte clar ce părere ai despre ei. Apoi începe etapa în care trebuie să ne îndreptăm atenţia către un singur candidat. Iar acest lucru se realizează atât prin discuţii, cât şi prin vot", a precizat ea.

Câştigătorii celor şase premii Nobel din acest an - pentru medicină, fizică, chimie, literatură, pace şi economie - sunt anunţaţi în perioada 5-12 octombrie.