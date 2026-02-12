Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a recunoscut că a fost atras într-o "capcană amoroasă" de către fosta sa iubită și a respins acuzațiile de consum de droguri. Magyar afirmă că operațiunea ar fi fost orchestratată de guvernul lui Viktor Orbán, folosind metode specifice serviciilor secrete.

Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orbán că ar folosi înregistrări intime pentru șantaj politic

Partidul Tisza, condus de Magyar, este principalul rival al formațiunii Fidesz, condusă de Viktor Orbán, la alegerile din aprilie din Ungaria și se află în prezent pe primul loc în sondaje. Campania electorală s-a intensificat în ultima perioadă, fiind marcată de atacuri personale la adresa activiștilor și candidaților, precum și de utilizarea unor videoclipuri deepfake, a transmis Euronews.

Marți, fotografii cu o cameră în care se află un pat au început să circule online, sugerându-se că ar avea legătură cu o înregistrare video cu conținut sexual în care ar apărea Magyar.

Într-un videoclip publicat joi după-amiază pe rețelele sociale, liderul opoziției a recunoscut că a vizitat apartamentul din imagini în august 2024, după o petrecere, și că a întreținut relații sexuale consensuale cu fosta sa iubită.

"În acea noapte nu mi-am dat seama că mă aflam în fața unei operațiuni a serviciilor secrete, așa că m-am lăsat sedus. Dar ulterior mi-am dat seama că am intrat într-o situație clasică de compromitere, în stil rusesc. Însă, din moment ce nu am făcut nimic ilegal, conștiința mea este împăcată", a declarat Magyar.

Magyar a spus că alte persoane aflate în apartament ar fi avut droguri asupra lor, dar a negat că ar fi consumat și a afirmat că este dispus să facă un test antidrog. Consumul de droguri este ilegal în Ungaria.

"Nu știu cum vor fi manipulate ulterior imaginile și înregistrările audio realizate ilegal în apartament cu echipamente ale serviciilor secrete, dar sugerez ca întreaga înregistrare realizată în cameră să fie făcută publică integral, fără tăieturi", a mai declarat Péter Magyar.

Liderul partidului a spus că această campanie legată de presupusa înregistrare video îi vizează familia și are scopul de a-l destabiliza psihologic.

"Liderii Fidesz știu că în această săptămână sunt cu fiii mei, iar campania noastră de teren începe săptămâna viitoare. Au vrut să distrugă această perioadă și să pună o presiune psihologică și mai mare asupra mea, așa că am făcut o greșeală. Nu vor reuși", a spus Magyar.

Reprezentanții Fidesz au negat orice implicare în distribuirea fotografiei sau că ar avea cunoștință despre existența videoclipului.

Potrivit legislației ungare, publicarea imaginilor cu caracter sexual fără consimțământ reprezintă infracțiune.

Acuzațiile apar într-un moment crucial al campaniei electorale. Partidul Tisza, înființat în urmă cu doar doi ani, conduce în prezent în fața Fidesz cu 35% față de 28% în rândul alegătorilor deciși, potrivit Institutului de Cercetare 21. Viktor Orbán conduce Ungaria din 2010 cu majoritate absolută. O eventuală schimbare de guvern ar remodela relația Ungariei cu Uniunea Europeană și poziția sa față de războiul din Ucraina.

