Răsturnare de situaţie: Jensen Huang discută revenirea ca CEO la Nvidia. Cine sunt aliaţii săi

Jensen Huang și-ar putea relua funcția de director general al Nvidia. Cel puţin, aliații săi din Silicon Valley fac lobby şi presiuni asupra consiliului de administrație să-l reinstaleze la şefia companiei, după ce a demisionat în urma scandalului extraconjugal cu o presupusă spioană chineză, dar și cu două subordonate.

Jensen Huang ar fi discutat deja despre o posibilă revenire la Nvidia cu persoane din cercul său de apropiați. Unul dintre susținătorii săi a declarat pentru Financial Times că aliații săi plănuiesc să câștige sprijinul mai multor directori ai companiilor americane de tehnologie, dar și pe cel al Casei Albe.

Scandalul care a zguduit Nvidia ia o nouă turnură

În ultimele zile, miliardarul Elon Musk, directorul general al Epic Games, Tim Sweeney, dar și alți reprezentanți ai industriei de tehnologie precum și investitori importanți ai Nvidia și-au exprimat public sprijinul pentru repunerea lui Huang în funcţie.

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O petiție deschisă, adresată consiliului de administrație al Nvidia, prin care se solicită reinstalarea fostului director general, a strâns deja peste 160.000 de semnături.

Huang se bucură în continuare de sprijinul angajaților Nvidia. După demisia sa, mulți dintre aceștia au cerut public ca el să revină la conducerea companiei.

Deocamdată, campania de susținere a lui Jensen este una neoficială. Nvidia nu a anunțat că ar reconsidera decizia, iar Huang nu și-a confirmat public dorința de a reveni la conducerea companiei.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a fondat-o și a transformat-o într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

A renunțat cu efect imediat la funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație. Directoarea financiară Colette Kress a preluat funcția de CEO interimar, iar compania a început să caute un nou director general, atât în interiorul organizației, cât și în afară.

Jensen Huang nu poate anula deciziile consiliului de administrație

Spre deosebire de alți fondatori care ocupă funcția de director general, Huang nu deține un pachet de acțiuni care să îi asigure controlul asupra companiei și, prin urmare, nu poate anula deciziile consiliului de administrație, explică Financial Times.

Însă până și aliații săi nu sunt siguri cum ar putea fi reabilitată reputația lui Huang. Este acuzat că a avut o aventură cu Alice Huang, o parteneră de afaceri, directoare în cadrul companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore, despre care serviciile de informații americane suspectează că a fost recrutată de serviciile secrete chineze.

Ulterior, au apărut informații despre o relație amoroasă între Huang și vicepreședinta Nvidia, Kimberly Powell, precum și cu o altă angajată a companiei.

"O relație extraconjugală cu o subordonată reprezintă un motiv de concediere", a recunoscut unul dintre aliații lui Huang. Consiliul de administrație a angajat o firmă de avocatură externă pentru o anchetă independentă.

La Washington există și persoane care se opun revenirii lui Huang la Nvidia. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut gigantulului din tehnologie să caute un nou director general în afara companiei și a declarat că aceasta are nevoie de o "resetare radicală" a conducerii.

De asemenea, Bessent a cerut explicații cu privire la posibile livrări de cipuri către companii chineze, prin ocolirea restricțiilor impuse de Statele Unite.