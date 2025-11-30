Antena Meniu Search
Video Sediul France Télévisions din Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă. Emisia a fost întreruptă în direct

Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat în urma unei alerte cu bombă. Prezentatorii şi invitaţii au fost scoşi din platou chiar în timpul unei transmisiuni în direct. Alerta a fost dată de Serviciile de stat, iar mai multe echipe de poliţişti au fost trimise la faţa locului. După o oră şi jumătate angajaţilor li s-a permis să se întoarcă în clădire. O anchetă este acum în desfăşurare. Acum două săptămâni, redacţia BFMTV, a fost de asemenea evacuată în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 08:02

"În jurul orei 17:00, a fost făcut un apel privind un dispozitiv exploziv aflat la sediul postului de televiziune France Télévisions. Din motive de siguranță, conducerea instituției media a decis evacuarea clădirii" a declarat o sursă din cadrul poliției pentru Agenția France-Presse, citată de Le Monde.

Evacuarea a avut loc puțin după ora 17:30. În jurul orei 19:00, verificările s-au încheiat. Angajații au putut astfel să revină în clădirea situată în arondismentul 15 din Paris.

