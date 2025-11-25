Şeful armatei franceze: "Trebuie sa fim pregătiți să acceptăm pierderea copiilor noștri"

Scandal în Franţa, unde şeful armatei a făcut câteva afirmaţii foarte dure. Episodul are loc în momentul în care președintele Emmanuel Macron urmează să prezinte un plan pentru serviciul militar voluntar plătit, menit să consolideze forțele armate împotriva amenințării din partea Rusiei.

Franța, ale cărei relații cu Rusia sunt într-un punct slab, a demarat un efort concertat pentru a-și convinge cetățenii că trebuie să fie pregătiți de război. Însă un avertisment din partea noului șef al armatei franceze, conform căruia țara trebuie să accepte posibila pierdere a copiilor săi, a atins un punct sensibil.

Șeful armatei, generalul Fabien Mandon, care a preluat funcția de șef de stat major în septembrie, le-a spus primarilor reuniți la Paris din toată Franța săptămâna trecută că trebuie să devină mesagerii unei noi hotărâri franceze pe un continent european instabil, conform New York Times.

Ceea ce este necesar, a spus el, este "spiritul care acceptă că va trebui să suferim pentru a proteja ceea ce suntem". Dacă Franța "ezită pentru că nu suntem pregătiți să acceptăm pierderea copiilor noștri", atunci "suntem, într-adevăr, în pericol", le-a spus el primarilor, evocând amenințarea crescândă din partea Rusiei de la invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022.

Cuvintele sale au fost prea directe pentru unii.

"Nu sunt suficiente 51.000 de monumente dedicate războiului nostru, moarte în comunitățile noastre?", a întrebat Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist și primarul orașului Saint-Amand-les-Eaux, care a participat la adunare. "Da apărării naționale, nu incitării la război."

Furia a izbucnit în contextul în care președintele Emmanuel Macron este așteptat să prezinte un plan pentru un serviciu militar voluntar plătit, care să suplimenteze armata permanentă, în timpul unei vizite de joi la Brigada 27 Infanterie de Munte din Varces, în sud-estul Franței. Programul ar urma să fie destinat tinerilor care sunt pregătiți să servească în armată pentru o perioadă limitată, dar nu sunt pregătiți pentru înrolare. Speranța este de a consolida forțele armate împotriva amenințării din partea Rusiei.

O declarație de luni a biroului președintelui spunea: "Cu această ocazie, președintele Republicii va reafirma importanța pregătirii națiunii și a forței sale morale pentru a face față amenințărilor tot mai mari."

Franța a petrecut o mare parte din secolul XXI bucurându-se de dividendul păcii care a rezultat din sfârșitul Războiului Rece, doar pentru a se trezi recent la realitatea riscului militar.

