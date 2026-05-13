Şeful Eurovision spune că voturile vor fi urmărite "foarte atent". Israelul, în centrul controverselor

Directorul concursului Eurovision spune că organizatorii urmăresc "foarte, foarte atent" tiparele de vot. Declaraţia vine după ce au fost ridicate semne de întrebare privind capacitatea Israelului de a influenţa rezultatele la ediţia de anul trecut. Anul trecut, presa a relatat că o agenţie de publicitate a guvernului israelian a plătit reclame online şi i-a încurajat pe utilizatorii reţelelor sociale să susţină piesa Israelului, arătându-le cum să voteze de până la 20 de ori, scrie BBC.

Mai multe televiziuni au susţinut că postările de pe conturile de social media ale guvernului israelian, care îi încurajau pe oameni să voteze de mai multe ori, ar fi putut influenţa rezultatul.

Directorul concursului, Martin Green, a declarat pentru BBC că este de acord că "o parte din promovarea făcută de unele televiziuni a fost puţin disproporţionată".

Situaţia a determinat o revizuire a procedurilor de vot pentru ediţia din acest an, iar Green a adăugat că oricine încalcă regulile va intra "sub o monitorizare suplimentară".

Israel, sub lupa autorităţilor europene de radio şi televiziune

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), care organizează concursul, a emis deja un avertisment oficial pentru postul israelian Kan, după ce concurenta acestuia a publicat videoclipuri în care le spunea fanilor să "voteze de 10 ori pentru Israel", weekendul trecut.

Eurovision a transmis că respectivele postări nu sunt "în spiritul competiţiei" şi a cerut eliminarea lor.

Întrebat dacă reprezentantul Israelului ar putea fi descalificat în cazul unor noi încălcări, Green a răspuns că un astfel de scenariu este "foarte departe".

"Dacă există o problemă, începem o conversaţie şi încercăm să o rezolvăm amiabil, fără să apelăm imediat la sancţiuni. […] Sperăm, într-un fel, că le arăţi oamenilor că poţi rezolva [conflictele] prin colaborare", a mai spus Martin Green.

Israelul s-a numărat printre cele 10 ţări care s-au calificat în marea finală Eurovision din acest an, după prima semifinală desfăşurată marţi seară la Viena, în Austria. Cifrele votului din semifinale nu vor fi publicate decât după încheierea competiţiei.

Cum a devenit Israelul ţinta suspiciunilor la Eurovision

Întrebările privind rezultatele de anul trecut au apărut după ce Israelul a câştigat votul publicului, deşi a primit doar 60 de puncte din partea juriilor naţionale, care acordă separat puncte pe baza calităţilor componistice ale pieselor.

Israelul a primit 83% dintre punctele sale din votul publicului, în timp ce câştigătoarea, Austria, a obţinut doar 41%.

EBU a declarat că nu a găsit dovezi ale unor nereguli, însă, în noiembrie, a aprobat noi reguli care includ reducerea la jumătate a limitei de vot, la 10 voturi, şi descurajarea „campaniilor de promovare disproporţionate” desfăşurate de terţi, inclusiv guverne.

De asemenea, a devenit obligatoriu ca persoanele care votează online să furnizeze datele cardului bancar pentru a se asigura că voturile provin cu adevărat din ţara din care sunt trimise.

Voturile juriilor au revenit şi în etapele semifinalelor concursului. Acestea fuseseră eliminate anterior după ce s-a descoperit că şase jurii şi-au acordat reciproc voturi la ediţia din 2022, desfăşurată la Torino, în Italia.

Vor reveni ţările care boicotează?

Green este directorul concursului din 2024, după ce anterior a fost responsabil de ceremonii la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 şi director creativ al Jocurile Commonwealth 2022.

În mandatul său, concursul a fost marcat de proteste legate de participarea Israelului, venite din partea concurenţilor, fanilor şi participanţilor care se opun ofensivei militare a ţării în Gaza şi Orientul Mijlociu.

În noiembrie anul trecut, după o tentativă eşuată de suspendare a Israelului, cinci televiziuni au anunţat că vor boicota competiţia în 2026. Printre acestea se numără Spania, Olanda şi Irlanda, ale căror guverne s-au numărat printre cei mai vocali critici ai acţiunilor Israelului.

Vorbind cu puţin timp înainte de prima semifinală de la Viena, Green a spus că speră ca televiziunile să revină.

