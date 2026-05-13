Trump a aterizat în China, primit de zeci de "pionieri" care fluturau steaguri. Ce îi va cere lui Xi Jinping

Donald Trump a aterizat la Beijing pentru o vizită istorică în China. Preşedintele american a fost primit cu mare fast înaintea summitului de două zile cu preşedintele chinez Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă îi va cere liderului chinez să deschidă mai mult economia Chinei pentru companiile americane.

La coborârea din Air Force One, preşedintele american a fost întâmpinat de oficiali chinezi, gardă militară de onoare şi zeci de studenţi chinezi care au fluturat steagurile celor două ţări.

În timp ce studenţii scandau "bine aţi venit" în mandarină, Trump a ridicat pumnul şi a zâmbit larg, apoi a plecat cu limuzina oficială.

Printre oamenii de afaceri care îl însoţesc pe Trump se află Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing) şi David Solomon (Goldman Sachs). În Air Force One a urcat şi Jensen Huang (Nvidia), deşi presa americană a scris iniţial că acesta va lipsi din delegaţie. Potrivit unei surse Reuters, Trump i-a cerut în ultimul moment lui Jensen Huang să se alăture delegaţiei. El a urcat la bordul Air Force One în timpul unei escale în Alaska.

Este prima vizită a unui preşedinte american în China din ultimii aproape nouă ani şi a doua a lui Trump, după cea din noiembrie 2017. Obiectivul lui Trump este să obţină victorii economice şi să nu pericliteze armistiţiul comercial fragil, în contextul în care popularitatea sa în SUA este afectată de războiul cu Iranul.

Oamenii de afaceri care îl însoţesc sunt în principal directori de companii care încearcă să îşi rezolve problemele comerciale cu China. Nvidia, de exemplu, are dificultăţi în obţinerea aprobărilor pentru a vinde în China cipurile sale de inteligenţă artificială H200.

"Îi voi cere preşedintelui Xi, un lider cu o distincţie extraordinară, să deschidă China pentru ca aceşti oameni străluciţi să îşi poată face magia. Aceasta va fi prima mea solicitare", a scris Trump pe Truth Social, referindu-se la delegaţia liderilor de afaceri.

Ministerul chinez de Externe a transmis că Beijingul este pregătit "să extindă cooperarea, să gestioneze diferenţele şi să aducă mai multă stabilitate şi certitudine într-o lume turbulentă".

În timp ce Trump se pregătea pentru întâlnirile oficiale, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, negociator pe probleme economice, a purtat trei ore de discuţii pregătitoare cu oficiali chinezi în Coreea de Sud. Agenţia Xinhua a descris discuţiile drept "sincere, aprofundate şi constructive".

Programul lui Trump include o recepţie oficială la Marea Sală a Poporului, o vizită la Templul Cerului din Beijing şi un banchet de stat.

Pe lângă comerţ, discuţiile vor aborda şi subiecte sensibile precum războiul din Iran şi vânzările de arme americane către Taiwan. Trump va încerca să convingă China să determine Teheranul să ajungă la un acord cu Washingtonul pentru încheierea conflictului.

China şi-a reiterat opoziţia fermă faţă de vânzările de arme către Taiwan, în contextul în care un pachet militar în valoare de 14 miliarde de dolari aşteaptă încă aprobarea lui Trump.

În paralel, Scott Bessent a continuat negocierile comerciale cu vicepremierul chinez He Lifeng în Coreea de Sud. Cele două părţi încearcă să menţină armistiţiul comercial convenit în octombrie, prin care Trump a suspendat tarifele uriaşe pentru produsele chinezeşti, iar China a ridicat restricţiile asupra exporturilor de pământuri rare.

Discuţiile vizează şi crearea unor mecanisme pentru comerţ şi investiţii reciproce, precum şi dezbateri legate de inteligenţa artificială. SUA încearcă să vândă Chinei avioane Boeing, produse agricole şi energie pentru a reduce deficitul comercial. La rândul său, Beijingul vrea relaxarea restricţiilor americane privind exporturile de echipamente pentru fabricarea cipurilor şi semiconductori avansaţi.

Reuters notează că Trump intră în negocieri de pe o poziţie mai slabă, după ce instanţele americane i-au blocat tarifele comerciale. În plus, războiul cu Iranul a crescut inflaţia în SUA şi a amplificat riscul ca republicanii să piardă controlul Congresului la alegerile din noiembrie.

Spre deosebire de Trump, Xi Jinping nu se confruntă cu presiuni economice sau politice similare, chiar dacă economia Chinei încetineşte.

