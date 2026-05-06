Grindeanu: "Ilie Bolojan încearcă să îşi ia pe persoană fizică şi PNL şi USR"

Președintele PSD spune că liderul PNL, Ilie Bolojan, "încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL, și USR", astfel că atâta timp cât el nu este prim-ministru, nici partidele nu pot guverna.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 15:41
Sorin Grindeanu a declarat, într-o emisiune la Gândul, că decizia de marți, din PNL, arată ceea ce PSD a spus în ultimele zile, și anume că "Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL, și USR. Și că atâta timp cât nu e domnia sa prim-ministru, nu mai trebuie să se întâmple nimic nici în PNL, nici în USR, nici în România".

Grindeanu susţine că o astfel de atitudine nu e constructivă. 

"Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru. Pentru unii pare că nu există. Ar trebui să există o viață mult mai bună, pentru că tot ceea ce a făcut în aceste 11 luni, 10-11 luni, au fost politici de imagine și nicidecum această reformă pe care o clamează de dimineața până seara", a declarat Grindeanu.

Redactia Observator
ilie bolojan sorin grindeanu
