Show marca Trump în Dallas: Promisiunea că le dă tuturor 5.000$ dacă câștigă alegerile ar costa SUA 1 trilion

Președintele american Donald Trump a încheiat prima zi a primei convenții pentru alegerile de la jumătatea mandatului ("midterms" - n.red. )organizate vreodată de Partidul Republican propunând ca fiecare adult din SUA să primească un "dividend Trump" de 5.000 de dolari dacă partidul său câștigă alegerile pentru Congres din noiembrie, scrie Reuters. Nu este clar cu ar fi acordaţi aceşti bani, iar iniţiativa ar avea nevoie de aprobarea Congresului.

Trump a făcut această propunere neobișnuită în timpul unui discurs televizat care l-a plasat în centrul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, în contextul în care scăderea cotei sale de popularitate ar putea afecta șansele republicanilor.

Potrivit Reuters, vicepreședintele JD Vance va susține discursul principal joi seara, deși Trump este programat să facă declarațiile de încheiere ale evenimentului de două zile, organizat la Dallas și conceput pentru televiziune.

Cum Constituția îi interzice lui Trump să candideze pentru un al treilea mandat, discursul lui Vance ar putea servi drept o primă audiție pentru alegerile prezidențiale din 2028 și ar putea oferi indicii despre modul în care acesta ar conduce un partid remodelat de Trump.

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Președintele SUA propune un "dividend Trump"

Nu este clar cum ar urma să funcționeze plățile de 5.000 de dolari sau dacă acestea ar fi legale. Propunerea ar costa probabil peste 1.000 de miliarde de dolari, având în vedere că există aproximativ 270 de milioane de adulți în SUA, și ar putea necesita aprobarea Congresului.

Faptul că evenimentul este concentrat în jurul lui Trump (unii republicani l-au poreclit "Trumpapalooza") reprezintă un pariu riscant că acesta ar putea mobiliza alegătorii care l-au adus la președinție în urmă cu doi ani, în ciuda sondajelor de opinie care arată că popularitatea sa a ajuns la un minim istoric.

Rămâne însă de văzut dacă discursul său va avea priză la alegătorii indeciși, esențiali în scrutin, care s-au îndepărtat de partidul lui Trump pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de costul vieții și de războiul cu Iranul.

Trump le cere americanilor să pretindă că el se află pe buletinul de vot

"Vă cer să vă prefaceți că eu sunt pe buletinul de vot", a spus Trump. Este o replică ce i-ar bucura pe strategii de campanie democrați la fel de mult ca pe alegătorii MAGA.

Eforturile republicanilor au primit miercuri un impuls dintr-o sursă neașteptată, când senatorul democrat american John Fetterman a apărut într-un material video preînregistrat pentru a-l prezenta pe "marele său prieten", colegul său senator de Pennsylvania Dave McCormick, republican.

Fetterman a spus că va "respinge întotdeauna extremele socialismului", un comentariu care va alimenta probabil atacurile republicanilor potrivit cărora democrații sunt prea de stânga.

Unii republicani vulnerabili, implicați în curse electorale dificile și probabil atenți să nu se asocieze prea strâns cu Trump, care este nepopular, au ales să nu participe la eveniment.

Democrații, "comuniști" "periculoși, radicali și ciudați"

Deși oficialii republicani prezentaseră convenția pentru midterms drept o ocazie de a promova politicile lui Trump, majoritatea speakerilor s-au concentrat pe atacarea democraților, pe care i-au descris drept extremi în chestiuni precum participarea femeilor transgender în competițiile sportive și securitatea frontierei. Reprezentantul statului Alabama, Ernie Yarbrough, participant la convenție, a declarat că Trump trebuie să le ofere alegătorilor o imagine mai clară asupra duratei pe care ar putea-o avea războiul din Iran.

Trump și-a apărat decizia de a ataca Iranul, spunând că a acționat pentru a împiedica Teheranul să dezvolte o armă nucleară. El a promis, de asemenea, că prețurile petrolului vor scădea "de îndată ce vom câștiga războiul cu Iranul", victorie despre care a susținut că va veni în curând.

Conflictul dă însă puține semne că s-ar apropia de final, la mai bine de șase luni după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar analiștii au afirmat că programul nuclear iranian nu a fost eliminat. Iranul neagă că ar urmări să obțină o armă nucleară.

Înainte ca Trump să urce pe scenă, o serie de vorbitori i-au numit pe democrați "socialiști" și "comuniști", reluând una dintre formulele de atac preferate ale lui Trump. Democrații sunt "periculoși, radicali și ciudați", a declarat senatorul Tim Scott din Carolina de Sud, președintele structurii de campanie a partidului pentru Senat.

Cu mai puțin de două luni înainte de alegeri, republicanii se confruntă cu perspectiva de a pierde controlul asupra a cel puțin uneia dintre camerele Congresului, în condițiile în care sondajele publice arată că democrații sunt mai motivați să voteze, iar rata de aprobare a lui Trump se află mult sub pragul favorabil.