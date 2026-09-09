Trump acordă prioritate Poloniei și Ungariei la vize. Programările rămân suspendate în alte țări

Administrația Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea vizelor de imigrant pentru cetățenii din Ungaria și Polonia, în timp ce programările pentru astfel de vize rămân suspendate temporar în alte țări, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Directiva de a acorda prioritate vizelor de imigrant la misiunile diplomatice ale SUA din Polonia şi Ungaria a venit de la Casa Albă, au precizat două surse. Deşi nu a fost clar de la început de ce SUA au acordat o atenţie specială Poloniei și Ungariei, Trump şi consilierii săi de rang înalt şi-au cultivat aliaţi de extremă dreaptă în ambele ţări.

Trump și-a cultivat aliați politici în Polonia și Ungaria

El l-a susţinut public pe fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban, care a fost învins la alegerile din aprilie, şi pe preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a cărui alegere l-a pus în conflict cu guvernul de centru al prim-ministrului Donald Tusk.

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În luna mai, Reuters a relatat că secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a dat instrucţiuni unor înalţi funcţionari ai Departamentului de Stat să faciliteze obţinerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez fugar, care se refugiase în Ungaria pentru a scăpa de acuzaţiile de corupţie. Departamentul de nu a comentat motivul pentru care s-a reluat procesarea vizelor de imigrant pentru Ungaria şi Polonia.

Trump a militat de mult timp pentru stoparea imigraţiei ilegale, dar al doilea său mandat a fost definit în egală măsură de eforturile sale ample de a limita migraţia legală. Statele Unite au impus interdicţii de călătorie pentru zeci de ţări, au introdus noi taxe costisitoare pentru anumite vize de muncă şi au impus ca toţi solicitanţii să fie supuşi unei verificări a istoricului lor pe reţelele sociale.

Noi reguli pentru cei care vor să se mute definitiv în Statele Unite

În ianuarie, Departamentul de Stat a declarat că suspendă temporar procesarea vizelor de imigrant, care permit persoanelor să se mute definitiv în Statele Unite, în 75 de ţări în care solicitanţii prezentau "un risc ridicat de a deveni o povară pentru bugetul public". După ce un judecător federal a respins interdicţia privind vizele, Departamentul de Stat a suspendat interviurile pentru vize de imigrant la toate misiunile sale diplomatice din lume, în timp ce a lansat un nou program de instruire.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că programările erau ajustate pentru a se adapta la noul program de instruire: "Ori de câte ori există instrucţiuni actualizate pentru solicitanţii de viză sau modificări ale programărilor pentru interviurile de viză, ambasadele şi consulatele comunică aceste informaţii direct solicitanţilor de viză", a scris acesta. Consulatele şi ambasadele SUA desfăşoară, în mod tradiţional, sute de mii de interviuri pentru vize de imigrant în fiecare an, majoritatea cu rude ale cetăţenilor americani sau ale rezidenţilor permanenţi. În 2024, ultimul an al preşedinţiei democratice a lui Joe Biden, SUA au eliberat aproximativ 600.000 de vize de imigrant.

Decretul din ianuarie al Departamentului de Stat a reprezentat cea mai amplă încercare a acestuia de a limita migraţia legală. Suspendarea vizelor a afectat solicitanţii din ţări din America Latină, inclusiv Brazilia, Columbia şi Uruguay; ţări din Balcani, precum Bosnia şi Albania; şi ţări din Asia de Sud, precum Pakistan şi Bangladesh. Pe 21 august, însă, judecătoarea districtuală americană Jeannette A. Vargas a anulat această politică, considerând-o "în mod evident ilegală".

Suspendarea interviurilor pentru vize s-ar putea prelungi luni de zile

În zilele care au urmat, Departamentul de Stat a contactat misiunile diplomatice din întreaga lume şi le-a cerut să anuleze programările pentru vize de imigrant, potrivit a două persoane care cunosc situaţia. Departamentul de Stat a recunoscut această suspendare la nivel global într-o declaraţie publică din 25 august, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până când personalul va primi o nouă instruire privind modul de evaluare a capacităţii solicitanţilor de viză de a se întreţine în Statele Unite fără a depinde de ajutoare sociale.

Guvernul SUA a declarat într-un document depus la instanţă că interviurile au fost reprogramate temporar până pe 31 august, însă suspendarea ar putea rămâne în vigoare luni de zile din cauza structurii noului program de instruire. Reprezentanţele diplomatice trebuie să se instruiască singure pe baza materialelor trimise de la Washington. Un funcţionar consular trebuie apoi să viziteze fiecare reprezentanţă pentru a certifica că instruirea a fost finalizată, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.