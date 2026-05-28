Suedia donează Ucrainei avioane Gripen și negociază vânzarea unor modele mai avansate

Suedia donează Ucrainei mai multe avioane de luptă Gripen JAS 39 C/D și începe negocieri pentru vânzarea unei versiuni mai noi, Gripen E, finanțată printr-un împrumut al Uniunii Europene, relatează presa de Stockholm. Decizia vine după o scrisoare de intenție semnată în octombrie 2025 și ar putea ajunge, în final, la un total de 100-150 de aeronave. Modelul este preferat pentru că poate decola de pe piste scurte, ceea ce îl face deosebit de valoros în contextul atacurilor rusești asupra bazelor aeriene ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în Suedia pentru a anunţa un acord privind "apărarea aeriană". Stockholmul va anunţa livrarea unor avioane de vânătoare Gripen Jas 39 C/D Ucrainei, a anunţat cotidianul Aftonbladet.

Suedia donează Ucrainei avioane de vânătoare Gripen

Cele două ţări au semnat în octombrie 2025 o scrisoare de intenţie cu obiectivul achiziţionării de către Kiev a unui lot între 100 şi 150 de avioane dintr-o versiune mai nouă a Gripen, fabricată de grupul suedez Saab.

Avionul Gripen este considerat foarte util pentru Ucraina deoarece poate decola și ateriza nu doar pe baze aeriene clasice, ci și de pe autostrăzi sau piste foarte scurte și improvizate. Asta este important deoarece Rusia atacă frecvent aeroporturile și bazele aeriene ucrainene.

Potrivit Aftonbladet, cele două ţări vor deschide oficial negocierile privind vânzarea de avioane Gripen, care ar urma să fie finanţată din împrumuturi de la Uniunea Europeană. În octombrie 2025, prim-ministrul suedez a declarat că are în vedere livrarea primului avion Gripen E "în termen de trei ani".

Suedea îşi suspendase planul de a trimite avioane de luptă în Ucraina în 2024, după ce ţările partenere au solicitat ca prioritate să fie acordată avioanelor americane F-16. Suedia este un susţinător ferm al Ucrainei şi, în februarie, apreciase că sprijinul său militar se ridică la 103 miliarde de coroane (9,5 miliarde de euro) de la începutul invaziei în 2022.

Canada cumpără avioane Saab în detrimentul Boeing

Canada a anunţat ieri că intenționează să cumpere aeronave de supraveghere și avertizare timpurie de la grupul suedez Saab, în detrimentul Boeing, ca parte a strategiei de a reduce dependența de tehnologia și companiile americane. Avioanele vor fi folosite în special pentru monitorizarea Arcticii.

Prim-ministrul Mark Carney a spus că ţara sa va opta pentru GlobalEye de la Saab, care este bazat pe aeronava Bombardier Global 6500. Avionul E-7 Wedgetail al Boeing - care a suferit din cauza întârzierilor şi depăşirilor de costuri - a fost de asemenea în cursă.

"Această decizie construieşte autonomia strategică a Canadei, creează joburi canadiene şi întăreşte poziţia Canadei de lider global. Şi este produsul preferat pentru mulţi parteneri ai Canadei, inclusiv Franţa, Suedia şi Emiratele Arabe Unite", a spus Carney la o conferinţă de apărare de la Ottawa.

Guvernul liberal al lui Carney anunţat anul trecut planuri de a spori cheltuielile de apărare. SUA şi alţi aliaţi s-au plâns timp de ani de zile că Ottawa nu respectă obiectivul NATO de cheltuieli militare. Într-un comunicat, Saab a anunţat că plănuieşte să investească în cercetare şi dezvoltare în Canada ca parte a oricărui acord.

Deşi Carney nu a furnizat detalii privind mărimea flotei sau costul unui posibil contract, oficiali militari au anunţat anterior că doresc să cumpere şase avioane de alertă timpurie. În cadrul efortului de a cumpăra mai puţine arme americane, Canada vrea să-şi sporească legăturile cu sectorul european de apărare.

"GlobalEye deja creează locuri de muncă în Canada şi lucrează cu un lanţ de aprovizionare canadian. Această decizie leagă mai strâns ţările noastre", a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristerson într-o postare pe social media. Saab este de asemenea în cursă pentru a vinde Canadei avioane de luptă Gripen.

Canada are un acord de achiziţie a 88 de avioane F-35 de la Lockheed-Martin dar anul trecut, după ce SUA au impus taxe vamale pe unele importuri cheie din Canada, Carney a cerut armatei să verifice dacă nu poate anula comanda şi cumpăra avioane de la un alt fabricant.

Carney le-a spus ulterior jurnaliştilor că Ottawa va lua o decizie asupra flotei sale de avioane de luptă la momentul potrivit şi a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă armata ţări sale va lucra cu două tipuri de avioane.

Săptămâna trecută un oficial de la Pentagon a declarat, după ce Washingtonul a suspendat convorbirile bianuale cu Canada din domeniul apărării, că întârzierea în a lua o decizie asupra F-35 arată cum Ottawa pune pe primul plan politica în detrimentul chestiunilor de apărar

