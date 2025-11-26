Șofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu arma

Un șofer băut a semănat panică pe străzile Kievului după ce a provocat un accident cu mai multe mașini, a lovit o femeie și a tras de două ori cu un pistol asupra unui alt conducător auto. Bărbatul riscă până la șapte ani de închisoare.

Potrivit Ukrainska Pravda, care citează informații furnizate de Poliția Națională din Kiev, accidentul a avut loc în zona Pieței Solomianska.

"La numărul de urgență 102 a sunat o femeie din Kiev, care a raportat o bătaie și focuri de armă în districtul Solomianski. La fața locului au fost trimise imediat echipaje de patrulare și un grup operativ de investigații", au transmis autoritățile.

Polițiștii au constatat că șoferul unui Porsche Cayenne a intrat în coliziune cu un autoturism VAZ și alte câteva vehicule.

"După aceasta, a început să se comporte agresiv, să înjure martorii și participanții la accident", se arată în comunicatul oficial.

Femeie lovită cu pumnul, un alt șofer împușcat

În timpul scandalului, bărbatul a lovit cu pumnul în cap o pasageră de 26 de ani aflată în mașina VAZ avariată.

Șoferul respectiv a încercat să intervină pentru a o proteja, însă atacatorul a scos un pistol cu gloanțe de cauciuc și a tras de două ori asupra lui.

Paramedicii au transportat la spital un tânăr de 22 de ani, rănit printr-o împușcătură nepenetrantă. Acesta a primit îngrijiri medicale și este în afara oricărui pericol.

Agresorul, în stare de ebrietate și reținut pe loc

"Agresorul s-a dovedit a fi un bărbat de 37 de ani, locuitor al Capitalei, care, după semnele exterioare, se afla în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Patrula a întocmit pe numele său documente administrative conform art. 130 alin. 1 din Codul Ucrainean privind Contravențiile Administrative (condus sub influența alcoolului). Bărbatul a fost reținut conform articolului 208 din Codul de Procedură Penală al Ucrainei, iar arma i-a fost confiscată", au mai precizat polițiștii.

Agresorul a fost informat că este cercetat pentru huliganism comis cu "deosebită obrăznicie" și folosirea unui obiect special adaptat pentru a provoca vătămări, conform art. 296 alin. 4 din Codul Penal al Ucrainei.

Sancțiunea prevede o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani.

Denisa Gheorghe

