Vitezoman din Borşa, mort într-un accident cumplit. BMW-ul pe care-l conducea, propulsat în balconul vecinului

Un bărbat de 36 de ani din Borșa a murit noaptea trecută într-un accident violent, după ce a pierdut controlul BMW-ului pe o stradă din oraș. Mașina a lovit în plin balconul unei case, apoi s-a izbit de un stâlp, iar vitezometrul s-a oprit la 128 km/h. Victima, tată a doi copii, era patronul unui restaurant cunoscut din zonă.

Accidentul s-a produs vineri seara, în jurul orei 21:30, pe strada Victoriei din Borșa. Potrivit informațiilor preliminare transmise de poliție, tânărul de 36 de ani conducea un autoturism și, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit partea carosabilă, a lovit un imobil, apoi s-a izbit de un stâlp din beton.

Victima era tată a doi copii

În urma coliziunilor, vitezometrul mașinii s-a blocat la 128 km/h, potrivit surselor locale.

Bărbatul, patron al unui restaurant din Borșa, a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital. În ciuda intervențiilor, tânărul nu a supraviețuit rănilor grave. El era tată a doi copii.

Din cauza stării sale, șoferul nu a putut fi testat la fața locului cu aparatul etilotest, fiind recoltate mostre biologice de sânge. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

