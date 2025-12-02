Un accident mortal a avut loc ieri în judeţul Galaţi. Un şofer de 35 ani şi-a pierdut viaţa după ce a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de o altă maşină în care se aflau doi soţi, un bărbat de 57 de ani, respectiv o femeie de 56 ani. Impactul a fost devastator.

Accident mortal în judeţul Galaţi, soldat cu decesul unui bărbat de 35 de ani. Şoferul a intrat pe contrasens şi a lovit violent o altă maşină în care se aflau doi soţi.

Ambele autoturisme s-au făcut praf, iar cele trei victime au rămas blocate între fiarele maşinilor. La faţa locului au ajuns imediat salvatorii, însă nu au reuşit să îl salveze pe şoferul care a produs nenorocirea.

Din fericire, însă, cei doi soţi au scăpat şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri.

